Sciopero 9 dicembre 2024 Emilia Romagna: i treni garantiti

A pochi giorni dallo svolgimento dello sciopero generale dei sindacati di base che fermerà i treni per 24 ore nel fine settimana, la circolazione ferroviaria in Emilia Romagna è interessata lunedì 9 dicembre 2024 da un’altra astensione dal lavoro proclamata in extremis da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Orsa Ferrovie, Faisa- Cisal, Fast-Confsal e Ugl Ferrovieri per protestare contro l’ennesimo atto di violenza subito dal personale Trenitalia sulle tratte regionali, nell’occasione sulla linea Bologna-Milano all’altezza di Fidenza, dove un capotreno è stato preso a pugni da un passeggero senza biglietto e in stato alterato. Continua a leggere per avere tutte le informazioni sullo sciopero del 9 dicembre 2024 in Emilia Romagna con gli orari e la lista dei treni garantiti.

SCIOPERO TRENI 9 DICEMBRE 2024 IN EMILIA ROMAGNA: GLI ORARI

Lo sciopero del personale di Trenitalia e Trenitalia Tper nella regione Emilia Romagna è stato indetto dalle ore 9:00 alle ore 16:59 del 9 dicembre 2024, ma può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

L’agitazione è stata decisa “per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici ed i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario“. I sindacati chiedono anche di essere ricevuti con urgenza in Prefettura a Bologna per un incontro istituzionale, sempre nella giornata di lunedì 9. È annunciato anche un presidio in piazza Roosevelt dalle ore 10:00.

SCIOPERO 9 DICEMBRE 2024 EMILIA ROMAGNA: RIMBORSO O RIPROGRAMMAZIONE DEL VIAGGIO

I passeggeri che hanno acquistato il biglietto ma intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero stesso (avvenuta in questo caso il 6/12) e fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Ulteriori info su sito e app di Trenitalia oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

SCIOPERO 9 DICEMBRE 2024 EMILIA ROMAGNA: TRENI GARANTITI

In caso di sciopero nei giorni feriali, come per lunedì 9 dicembre 2024, Trenitalia garantisce un certo numero di treni a lunga percorrenza (elenco qui). Per quanto riguarda invece il trasporto regionale, vengono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:.00 dei giorni feriali. Ciò significa che lo sciopero del 9/12 è fuori dalle fasce di garanzia.

In ogni caso la regione Emilia Romagna prevede un numero predeterminato di treni regionali garantiti (lista qui) anche nelle giornate di sciopero.