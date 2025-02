Sciopero 8, 9 e 10 febbraio 2025: mezzi pubblici e treni cancellati

Continua lo stillicidio di scioperi dei trasporti a febbraio 2025, un mese particolarmente colpito da queste agitazioni sindacali che, sebbene siano del tutto legittime, non possono non creare disagi alle (tante) persone che si spostano sui mezzi pubblici per andare a lavoro o a scuola, o semplicemente per raggiungere una determinata destinazione. Le prossime astensioni sono previste sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 a livello locale, interessando comunque centinaia di migliaia di utenti. Guarda tutte le informazioni in nostro possesso sullo sciopero dell’8, 9 e 10 febbraio 2025 con la lista di mezzi pubblici e treni cancellati.

SCIOPERO 8 FEBBRAIO 2025 RFI CAGLIARI E SARDEGNA

Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di sabato 8 febbraio 2025 i treni che circolano in Sardegna potrebbero subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero di 8 ore del personale di RFI. Chi intende rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso fino alle ore 24:00 del giorno antecedente l’agitazione, per i treni regionali. Oppure può riprogrammare il viaggio.

SCIOPERO 9 FEBBRAIO 2025 AMAT PALERMO

Il sindacato CUB Trasporti ha indetto per domenica 9 febbraio 2025 uno sciopero di 24 ore del personale AMAT a Palermo. I disagi maggiori sono previsti dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 23:59.

Il sindacato ha proclamato la protesta in risposta “alla gestione stagnante di AMAT e al mancato avanzamento delle misure cruciali per il futuro dell’azienda”, lamentando “lo stallo del piano industriale e del contratto di servizio, nonché il protrarsi di diverse vertenze sindacali avviate nel marzo di due anni fa“.

SCIOPERO 9 FEBBRAIO 2025 TRENITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Dalle ore 3:00 del 9 febbraio alle ore 2:00 del 10 febbraio 2025 è stato indetto uno sciopero del personale delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia. Lo sciopero non interessa i treni a lunga percorrenza, che circoleranno quindi regolarmente, mentre per i treni regionali in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. Modifiche al servizio saranno possibili anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Poiché lo sciopero si svolgerà prevalentemente di domenica, non sono previste fasce orarie di garanzia.

I passeggeri che hanno già acquistato il biglietto di un treno regionale ma che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

SCIOPERO 9 FEBBRAIO 2025 ANM NAPOLI

Domenica 9 febbraio 2025 l’organizzazione sindacale USB ha proclamato un’azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori ANM a Napoli, dalle 12:45 alle 16:45. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superfice: (tram, bus, filobus) : le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine;

: le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine; metro Linea 1 : ultima corsa mattinale da Piscinola ore 12:10, da Garibaldi ore 12:10. Il servizio riprenderà con prima corsa da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:50 .

: ultima corsa mattinale da Piscinola ore 12:10, da Garibaldi ore 12:10. Il servizio riprenderà con prima corsa da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:50 . metro Linea 6 : ultima corsa da Mostra ore 12:24, ultima corsa da Municipio ore 12:30.

: ultima corsa da Mostra ore 12:24, ultima corsa da Municipio ore 12:30. funicolari Mergellina, Centrale, Chiaia e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 12:30. Il servizio riprenderà poi con la prima corsa delle ore 17:00.

SCIOPERO 10 FEBBRAIO 2025 ATM MESSINA

Le segreterie aziendali di Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale dipendente dell’Azienda Trasporti Messina (ATM) per lunedì 10 febbraio 2025. L’astensione del personale ATM si verificherà dalle ore 16:00 alle ore 20:00, al di fuori delle fasce di garanzia.

La percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è stata pari al 33,33%.