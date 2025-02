Sciopero 7 febbraio 2025: dove sono i disagi?

Molte persone che usano abitualmente i mezzi pubblici sono in allarme per un presunto sciopero del 7 febbraio 2025 che potrebbe mandare in crisi i trasporti, specie nelle grandi città, e proprio durante la giornata di venerdì, caratterizzata da un maggior numero di spostamenti. Si mormora di un possibile sciopero a Milano, mentre qualcun altro parla di Roma e di altri posti: per questo pensiamo che sia meglio fare chiarezza e dare tutte le informazioni in nostro possesso.

SCIOPERO 7 FEBBRAIO 2025 A MILANO? NO

Cominciamo col dire che il 7 febbraio NON è previsto alcun sciopero dei mezzi a Milano. I disagi però sono solamente rimandati perché il capoluogo lombardo sarà interessato da un’impattante astensione del personale di ATM venerdì prossimo, 14 febbraio 2025, per l’intera giornata. Nella stessa data si fermeranno anche i lavoratori del trasporto pubblico locale a Firenze (GEST e Autolinee Toscane), Latina (CSC Mobilità) e Pavia (Autoguidovie), mentre il giorno seguente toccherà al personale RFI in Trentino Alto Adige, mandando il tilt il traffico ferroviario nella regione. Confermiamo inoltre che il 7 febbraio non ci sono scioperi neppure a Roma.

SCIOPERO 7 FEBBRAIO 2025: DISAGI A FIRENZE

Tuttavia a guardar bene uno sciopero del 7 febbraio che riguarda il settore dei trasporti in effetti c’è, ed è stato proclamato proprio nelle ultime ore: a Firenze è prevista infatti una protesta dei taxi per chiedere maggiore sicurezza per gli autisti e un contrasto più efficace all’abusivismo nel settore, a seguito dell’aggressione subita l’altroieri da una tassista del servizio taxi 4390 da parte di un presunto conducente NCC. La protesta dei taxi a Firenze si svolgerà con ritrovo alle 10:30 del 7/2 in piazza della Repubblica, poi il corteo proseguirà fino a piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio: in prima linea sfileranno le tassiste, seguite dai colleghi tassisti, per ribadire l’importanza di garantire sicurezza e rispetto delle normative nel settore.

ALTRI SCIOPERI NEL FINE SETTIMANA

Se la giornata del 7 febbraio 2025 non è dunque interessata da particolari scioperi dei mezzi pubblici, il weekend alle porte sarà invece caratterizzato da diverse agitazioni a livello locale. Si comincia sabato 8 con uno sciopero di 8 ore dei treni in Sardegna, si prosegue poi domenica 9 con le astensioni dal lavoro del personale di AMAT a Palermo (24 ore), di ANM a Napoli (4 ore) e di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta (23 ore). Gran finale, si fa per dire, con lo sciopero del 10 febbraio del personale dipendente dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), che si fermerà per 4 ore.