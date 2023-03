Sciopero 7 e 8 marzo 2023 di treni e bus: orari e fasce

La giornata della festa della donna sarà caratterizzata da uno sciopero generale nazionale di tutti i settori, pubblici e privati, proclamato dai sindacati di base, ma i disagi per chi prende il treno inizieranno addirittura dalla sera prima. Si prevedono dunque oltre 24 ore di passione per chi usa i mezzi pubblici, vediamo nel dettaglio quali sono gli orari e le fasce di garanzia dello sciopero 7 e 8 marzo 2023 di treni, bus e metro.

SCIOPERO 7 E 8 MARZO 2023 DEI TRENI

Trenitalia comunica che dalle ore 21:00 di martedì 7 alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane. Non sono per fortuna previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity mentre i treni regionali potranno subire variazioni. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Info su sito internet, app e canali social di Trenitalia oppure contattando il numero verde gratuito 800.89.20.21.

Italo, in vista della proclamazione dello sciopero previsto fino alle ore 21:00 dell’8 marzo 2023, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Maggiori informazioni contattando il numero Pronto Italo 060708.

Anche le linee di Trenord saranno interessate dallo sciopero nazionale previsto dalle 21 del 7 marzo alle 21 dell’8 marzo 2023. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni, di conseguenza nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 saranno certi di viaggiare solamente i treni garantiti. Di seguito maggiori dettagli:

martedì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00;

viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00; mercoledì 8 marzo viaggeranno i treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie) e autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio, sempre senza fermate intermedie.

SCIOPERO 8 MARZO 2023 DI AUTOBUS, TRAM E METROPOLITANE

Per quanto riguarda autobus di linea e metropolitane, lo sciopero sarà concentrato nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023. Ecco la situazione nelle principali città italiane:

Roma : la protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl, per cui, nel rispetto delle fasce di garanzia previste per legge, il giorno 8 marzo 2023 i trasporti saranno assicurati solamente da inizio servizio alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 . Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno dunque verificarsi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Rischio cancellazioni pure sulla rete del servizio notturno fin dalla notte tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo. Maggiori informazioni qui.

: la protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl, per cui, nel rispetto delle fasce di garanzia previste per legge, il giorno 8 marzo 2023 i trasporti saranno assicurati solamente . Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno dunque verificarsi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Rischio cancellazioni pure sulla rete del servizio notturno fin dalla notte tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo. Maggiori informazioni qui. Milano : a causa dello sciopero di mercoledì 8 marzo 2023 le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio ma garantite solamente fino alle 18 . Invece bus, tram e filobus non saranno garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero potrà avere conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

: a causa dello sciopero di mercoledì 8 marzo 2023 le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio ma . Invece bus, tram e filobus non saranno garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero potrà avere conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Bologna : per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore dell’8 marzo 2023 si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 19:30 a fine servizio . Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. L’agitazione riguarderà anche il personale dedicato al Marconi Express, il cui servizio potrebbe parimenti non essere garantito.

: per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore dell’8 marzo 2023 si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, . Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. L’agitazione riguarderà anche il personale dedicato al Marconi Express, il cui servizio potrebbe parimenti non essere garantito. Firenze: il servizio di Autolinee Toscane sarà garantito in due fasce orarie uniche per tutta la regione, tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29.

Per informazioni sullo sciopero 8 marzo 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 8 MARZO 2023 AUTOSTRADE E TRAGHETTI

Essendo uno sciopero che riguarda tutti i settori saranno coinvolte anche le autostrade e i servizi marittimi.

Autostrade: il sindacato Slai-Cobas ha indetto lo sciopero per tutta la giornata dell’8 marzo, dalle 0:00 alle 24:00. Il sindacato Adl-Cobas ha invece indicato come orario dello sciopero dalle 22:00 del 7 marzo alle 22:00 dell’8 marzo.

Servizi marittimi: traghetti da e per le isole maggiori: 24 ore da 1 ora prima della partenza; traghetti da e per le isole minori: dalle 00:01 alle 24:00.