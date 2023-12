Sciopero 7 dicembre 2023 trasporto pubblico: orari e fasce

L’autunno caldo del trasporto pubblico prosegue con lo sciopero del 7 dicembre 2023 che coinvolge numerose aziende di trasporto in varie città e regioni d’Italia, anche molto popolose come Lazio, Campania, Sicilia, Veneto e altre. Di seguito trovate la lista di tutte le astensioni dal lavoro previste nella giornata con gli orari degli stop e le eventuali fasce di garanzia.

SCIOPERO 7 DICEMBRE 2023 ROMA E LAZIO

L’organizzazione sindacale Faisa-Cisal ha indetto per giovedì 7 dicembre 2023 uno sciopero del trasporto pubblico locale, della durata di 4 ore (dalle ore 9:00 alle 13:00), che interessa il personale di Roma TPL, Atac, Astral e Cotral.

Da inizio servizio alle 9:00 : servizio regolare.

: servizio regolare. Dalle 9:01 alle 13:00 : sciopero con possibili soppressioni e disagi.

: sciopero con possibili soppressioni e disagi. Dalle 13:01 a fine servizio: servizio di nuovo regolare.

Nelle ore dello sciopero non sono previste fasce di garanzia.



SCIOPERO 7 DICEMBRE 2023 NAPOLI E CAMPANIA

Disagi anche a Napoli e in Campania per lo sciopero del personale viaggiante EAV, proclamato da Faisa-Confail e Orsa Autoferro. Coinvolte le linee Vesuviane, Flegree, Suburbane, la metropolitana Piscinola – Aversa, la funivia del Faito e il servizio Autolinee.

Orario dello sciopero: dalle ore 9:00 alle ore 13.00. Maggiori informazioni qui.





SCIOPERO 7 DICEMBRE 2023 VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Il 7 dicembre 2023 si ferma anche il personale dello società ATV di Verona che gestisce il servizio urbano nel capoluogo e a Legnago, il servizio extraurbano in provincia e il servizio aeroportuale. Lo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Fna, Faisa Cisal e Fast-Confsal è della durata di 4 ore, precisamente dalle 5:00 alle 6:00 e dalle 9:00 alle 12:00.

Nella stessa giornata si ferma anche il personale di Arriva Udine per lo sciopero di 4 ore della sigla Asi-Au. La protesta, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia, interessa il personale viaggiante e il personale tecnico e amministrativo secondo le seguenti modalità:

servizi Urbano ed Extraurbano dell’area udinese: fascia oraria 17:15 – 21:15 durante la quale le corse NON sono garantite.

Sempre il 7 dicembre sciopera anche il personale di manutenzione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali RFI di Trieste. Lo stop, indetto da Ugl Ferrovieri, è per 8 ore dalle 9:01 alle 17:00.



SCIOPERO 7 DICEMBRE 2023 BOLZANO

Sasa, la società concessionaria per il trasporto pubblico su strada nelle linee urbane, extraurbane e suburbane delle città di Bolzano, Merano e Laives e tra Merano e Lana, potrebbe non garantire le suo corse per l’intera giornata del 7 dicembre 2023 (fatte salve le fasce di garanzia) a causa dello sciopero di 24 ore proclamato da Rsu.



SCIOPERO 7 DICEMBRE 2023 MESSINA

I lavoratori di AST Messina giovedì 7 dicembre 2023 aderiscono allo sciopero proclamato dall’organizzazione sindacale Faisa-Cisal e si fermano per 4 ore, dalle 5:30 alle 6:30 e dalle ore 9:30 alle 12:30.





SCIOPERO 7 DICEMBRE 2023 MACERATA

Le segreterie regionali delle Marche e Provincia di Macerata di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dei lavoratori della società S.A.S.A. 2 per il giorno 7 dicembre 2023. Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata ad esclusione delle due fasce orarie di garanzia, previste dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:30. Anche il trasporto disabili è garantito regolarmente.

Ricordiamo che la S.A.S.A. 2 gestisce le linee San Severino Marche–Apiro-Jesi, Apiro-San Severino Marche-Macerata, Apiro-Poggio San Vicino-Serra S.Quirico F.S.-Jesi, Apiro-Cupramontana-Moie-Serra S.Quirico F.S. (dir. Apiro-Cingoli), Apiro-Macine-Serra S.Quirico F.S.-Fabriano (dir. Collamato-Esanatoglia) e Apiro-S.Giovanni-Castelletta-Fabriano.