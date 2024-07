Roma e Milano: orari agosto 2024 dei mezzi pubblici

Come ogni estate, anche ad agosto 2024 le grandi città rimodulano gli orari dei mezzi pubblici a seguito della minore affluenza. Minore affluenza che a dire il vero spesso non c’è (sono lontani i tempi in cui ad agosto le metropoli si svuotavano), ma quella di ridurre la frequenza di bus e metro è una prassi ormai consolidata che per il momento non si riesce a cambiare, in futuro si vedrà. Vediamo come cambiano ad agosto 2024 gli orari dei mezzi pubblici a Roma e a Milano.

ROMA: ORARIO AGOSTO 2024 BUS E TRAM

A Roma, da lunedì 29 luglio a sabato 24 agosto 2024, sulla rete di superficie (bus e tram) è in vigore la seconda fase dell’orario estivo che prevede corse meno frequenti su parecchie linee. Tutti gli orari sono disponibili nei dettagli sull’app e sul sito di Atac, selezionando linea e direzione, e anche su viaggiacon.atac.roma.it, selezionando linea, direzione e giorno. Nei giorni festivi l’orario resta invariato sull’intera rete.

L’orario estivo non viene però applicato a tutte le corse. Ad agosto 20243, infatti, NON cambiano orario le linee C2, C3, C4, C5, C7, C8, H, MA, 01, 04, 04B, 05, 05B, 06, 07, 012, 014, 020, 021, 029, 043, 046, 047, 052, 058, 062, 063, 065, 070, 071, 073, 075, 087, 089, 2, 3 bus, 3 tram, 8, 16, 19, 31, 33, 34, 46B, 50, 52, 52D, 53, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 100, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 128, 160, 168, 188, 200, 201, 211, 223, 228, 230, 246, 246P, 247, 280, 301, 303, 309, 311, 313, 319, 336, 338, 344, 350, 351, 412, 424, 435, 443, 446, 448, 451, 490, 495, 504, 506, 507, 508, 509, 515, 520, 542, 544, 545, 551, 556, 558, 559, 590, 649, 654, 664, 669, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 713, 718, 720, 724, 731, 762, 765, 766, 769, 773, 774, 775, 779, 781, 786, 795, 870, 871, 904, 905, 906, 910, 911, 913, 980, 981, 990, 990L, NMA, NMB, NMB1, NMC, NME, N3D, N3S, N041, N070, N075, N5, N8, N11, N46, N66, N70, N74, N90, N92, N98, N200, N201, N409, N500, N543, N551, N705, N716, N719, N781, N904, N913.

ROMA: CHIUSURE AGOSTO 2024 METRO A

Disagi per chi deve prendere ad agosto 2024 la metro A di Roma perché il servizio sarà riprogrammato con la parziale chiusura di alcune tratte.

Atac approfitta infatti del periodo estivo per svolgere alcune lavorazioni di particolare complessità che richiedono una continuità di intervento non compatibile con le normali chiusure serali. Per consentire le esecuzioni di tali attività, considerando che sono in corso sia lavori di rinnovo delle stazioni che dei binari, la tratta fra Termini e Battistini sarà sostituita con bus fra il 10 e il 25 agosto. Il resto della linea sarà regolarmente in servizio, osservando la chiusura serale alle 21:00 da domenica a giovedì, e l’orario normale fino all’1:30 il venerdì e il sabato.

Nell’ambito di questa nuova pianificazione è stato deciso anche di anticipare a quest’anno le attività previste per il 2025 sulla stazione di Furio Camillo, che pertanto chiuderà dal prossimo 19 agosto e riaprirà il 7 novembre. Tra ottobre e novembre 2024 è prevista inoltre la riapertura delle stazioni di Spagna e Ottaviano, chiuse da tempo per lavori.

MILANO: ORARIO AGOSTO 2024 BUS, TRAM E METRO

A Milano, invece, dal 29 luglio al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, le linee di superficie seguono l’orario del sabato, tranne le linee 4, 24, 56, 90/91 e 95 che seguono questo orario solo fino al 23 agosto. Il 3, 10, 16 e 17 e 24 agosto tutte le linee seguono l’orario festivo, tranne le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3 e NM4, che seguono l’orario del sabato. Le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N90/91 e N26, dal 29 luglio al 30 agosto seguono l’orario del sabato anche dal lunedì al venerdì. Le altre linee notturne sono come sempre in servizio i venerdì e sabato notte.

Similarmente, dal 5 agosto al 23 agosto le linee metropolitane M1, M2, M3 dal lunedì al venerdì seguono l’orario del sabato. La M5 segue questo orario già dal 29 luglio mentre la nuova metropolitana M4 dal 7 agosto ha una frequenza di 3 minuti tutti i giorni.

Infine dal 29 luglio al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, le linee suburbane seguono l’orario del sabato. Fanno eccezione le linee 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561 e 566, che seguono questo orario solo dal 5 al 23 agosto. Le linee 140, 709, 923 e 926 seguono i normali orari programmati dal lunedì al venerdì. La 325 segue l’orario del sabato anche dal lunedì al venerdì dal 29 luglio al 23 agosto.

Nei giorni 3, 10, 16, 17 e 24 agosto tutte le linee suburbane seguono l’orario festivo, tranne le linee 130, 132, 140, 165, 351, 352, 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 705, 707, 783 e 965, che seguono l’orario del sabato. Il 16 agosto le linee 709, 923 e 926 seguono il normale orario programmato dal lunedì al venerdì.