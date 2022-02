Sciopero 4 febbraio 2022 trasporto pubblico locale: gli orari

Proclamato uno sciopero il 4 febbraio 2022 del trasporto pubblico locale: ecco gli orari della protesta per organizzarsi ed evitare disagi

Dopo lo sciopero di Trenord della scorsa settimana arriva un’altra agitazione che rischia di provocare forti disagi a pendolari e studenti, come se non bastassero le corse cancellate a causa dei contagi e delle quarantene da Covid: lo sciopero del 4 febbraio 2022 del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato USB Lavoro Privato e da altre sigle per richiamare l’attenzione su problematiche importanti come la dignità e la sicurezza del servizio pubblico e il reddito dei lavoratori del settore. Lo sciopero sarà di 4 ore articolate territorialmente, nelle prossime righe descriveremo le diverse modalità della protesta nella maggiori città italiane.

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A ROMA

Venerdì 4 febbraio 2022 trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30. L’agitazione interesserà con possibili stop la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord) e le linee bus gestite dalla Roma Tpl e, in regione, i bus Cotral. Lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento per conto di Atac. Possibile riduzione di orario per le attività al pubblico di Roma servizi per la Mobilità, ad esempio per lo sportello permessi di piazzale degli Archivi, all’Eur, e per il contact center infomobilità 06.57003. Potrebbero inoltre non essere garantiti i servizi del check point bus turistici di Aurelia e del box informativo di Termini. Previsto invece il normale servizio per le linee S. Ulteriori informazioni qui.

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A MILANO

A Milano lo sciopero 4 febbraio 2022 potrebbe interessare le linee ATM (bus, tram, metro) e le linee AGI (corse 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus) nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 12:45. Saranno di conseguenza garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:44 e dalle 12:45 alla fine del servizio. Ulteriori informazioni qui.

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A TORINO

Lo sciopero del 4 febbraio 2022 si svolgerà a Torino con le seguenti modalità: servizio urbano, suburbano, metropolitana e assistenza alla clientela dalle ore 18:00 alle 22:00; servizio extraurbano bus dalle ore 10:00 alle 14:00; il servizio ferroviario sfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres dalle ore 18:00 a fine turno; servizio ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri dalle ore 14:00 alle 18:00; personale addetto ai centri di servizi al cliente dalle ore 15:00 a fine turno. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. N.B. ORARI DA CONFERMARE

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A NAPOLI

A Napoli lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale, dalle ore 11:30 alle ore 15:30, sarà gestito nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 11:10, il servizio riprenderà poi con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:50 (impianto di Mergellina chiuso, attivo il servizio navetta 621); metro Linea 1 ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10:54 e da Garibaldi alle ore 10:52, il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16:16 e da Garibaldi alle ore 16:56; linee di superficie come tram, bus e filobus stop al servizio dalle ore 11:30 alle ore 15:30, le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine. Ulteriori informazioni qui.

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A VENEZIA

Lo sciopero del 4 a Venezia potrà interessare il personale Actv dei servizi di trasporto di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Tale fascia oraria si riferisce all’arrivo ai depositi aziendali e alla ripartenza dagli stessi di bus, tram e mezzi acquei, conseguentemente la piena regolarità del servizio terminerà prima delle ore 10 e riprenderà successivamente alle ore 14. Nel servizio di navigazione verranno comunque garantiti i collegamenti minimi. N.B. ORARI DA CONFERMARE

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A FIRENZE

Nella città di Firenze lo sciopero del 4 febbraio 2022 è così articolato: dalle 17:30 alle 21:30 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi; 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici. Ulteriori informazioni qui.

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A BOLOGNA

In occasione dello sciopero del TPL di venerdì 4 febbraio 2022 ecco le modalità previste per i servizi di bus e altre attività di competenza di Tper: per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari del bacino di Bologna (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 11:00 alle 15:00. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10:45; per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 10:50. L’agitazione riguarderà anche il personale dedicato al servizio Marconi Express, la cui astensione è sempre prevista dalle 11 alle 15. Ulteriori informazioni qui.

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A BARI

Il 4 febbraio 2022 le modalità dello sciopero dei mezzi pubblici a Bari saranno le seguenti: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio) dalle ore 8:30 alle ore 12:29; personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera. N.B. ORARI DA CONFERMARE

SCIOPERO 4 FEBBRAIO 2022 A PALERMO

A Palermo Segesta Autolinee comunica che il giorno 4 febbraio 2022 si osserverà uno sciopero di 4 ore e precisamente dalle ore 9:30 alle 13:30. Inoltre nella stessa giornata la segreteria regionale Fti-Cisl ha proclamato un ulteriore sciopero di 4 ore nella fascia oraria dalle ore 16:30 alle 20:30, di conseguenza parte dei servizi programmati potrebbero venir meno o subire variazioni. N.B. ORARI DA CONFERMARE

Per gli orari dello sciopero del 4 febbraio 2022 nelle altre città italiane fate riferimento ai siti internet di ciascun Comune e delle aziende locali che gestiscono i mezzi pubblici.