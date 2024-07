Metro 6 Napoli, al via la nuova linea: fermate e mappa

Il 16 luglio 2024 è stata ufficialmente inaugurata la metro 6 di Napoli, con apertura al pubblico dal giorno successivo. Si tratta di una linea della metropolitana che collega il capoluogo campano dal centro alla parte ovest della città, connettendo il capolinea di Municipio, nel quartiere San Ferdinando, al capolinea di Mostra, nel quartiere Fuorigrotta, diventando un’ottima alternativa al traffico di Napoli. Curiosamente una parte della linea, con le prima quattro stazioni da Mostra a Mergellina, era già stata inaugurata nel lontano 2007, ma poi chiusa nel 2014 per permettere il completamento dell’opera, avvenuto solamente nel 2024.

METRO 6 NAPOLI: CARATTERISTICHE

La linea Metro 6 di Napoli è completamente sotterranea e si estende per 5,5 km con un tempo di percorrenza di 15 minuti, per un totale di 8 stazioni. Inizialmente la nuova metro sarà in funzione soltanto tra le 7:00 e le 15:30 con 5 treni e una frequenza di 13,5 minuti. A partire dal prossimo anno saranno progressivamente inseriti i 22 nuovi convogli che porteranno la frequenza dei treni a 4,5 minuti. A regime la linea M6 avrà una capacità di 7.200 passeggeri all’ora, ma è tecnologicamente predisposta per trasportare 11.400 passeggeri all’ora con un treno ogni 3 minuti.

FERMATE DELLA NUOVA LINEA M6 DI NAPOLI

Come detto, la nuova linea M6 della metropolitana di Napoli ha 8 fermate: alle quattro già aperte nel 2007 (e poi chiuse nel 2014), Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, si sono aggiunte le nuovissime Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio.

La stazione Municipio consente l’interscambio con la linea 1 della metro di Napoli e con la funicolare centrale, oltre che con traghetti e aliscafi; le stazioni Chiaia e San Pasquale con la funicolare di Chiaia; Mergellina con la funicolare di Mergellina; Lala, Augusto e Mostra con la ferrovia Cumana. La stazione di Mergellina permette anche l’interscambio con la linea 2 della metro, gestita da Trenitalia.

Di seguito i luoghi si possono raggiungere da ciascuna fermata della M6.

Mostra : Centro di produzione Rai, Edenlandia, Fontana dell’Esedra, Mostra d’Oltremare, Palazzo della Facoltà d’Ingegneria, Stadio Diego Armando Maradona.

: Centro di produzione Rai, Edenlandia, Fontana dell’Esedra, Mostra d’Oltremare, Palazzo della Facoltà d’Ingegneria, Stadio Diego Armando Maradona. Augusto : Chiesa di San Vitale Martire.

: Chiesa di San Vitale Martire. Lala : Sferisterio Partenopeo.

: Sferisterio Partenopeo. Mergellina : Crypta Neapolitana, Fontana del Leone, Fontana del Sebeto, Fontana della Sirena, lungomare di via Caracciolo, Parco Vergiliano, Santa Maria del Parto, Santa Maria di Piedigrotta.

: Crypta Neapolitana, Fontana del Leone, Fontana del Sebeto, Fontana della Sirena, lungomare di via Caracciolo, Parco Vergiliano, Santa Maria del Parto, Santa Maria di Piedigrotta. Arco Mirelli : Consolato degli Stati Uniti d’America, lungomare di via Caracciolo, Molo di Mergellina, Obelisco meridiana, San Giuseppe a Chiaia, Santa Maria della Neve, Villa Comunale.

: Consolato degli Stati Uniti d’America, lungomare di via Caracciolo, Molo di Mergellina, Obelisco meridiana, San Giuseppe a Chiaia, Santa Maria della Neve, Villa Comunale. San Pasquale : Castel dell’Ovo, Chiesa anglicana, Fontana della Tazza di Porfido, lungomare di via Caracciolo, Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés, Palazzo delle Arti, San Pasquale a Chiaia, Santa Maria in Portico, Stazione zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, Villa Pignatelli.

: Castel dell’Ovo, Chiesa anglicana, Fontana della Tazza di Porfido, lungomare di via Caracciolo, Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés, Palazzo delle Arti, San Pasquale a Chiaia, Santa Maria in Portico, Stazione zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, Villa Pignatelli. Chiaia : Galleria Borbonica, Monte Echia, Palazzo Cellammare, Palazzo della Prefettura, Palazzo Reale, Piazza dei Martiri, Piazza del Plebiscito, Ponte di Chiaia, San Francesco di Paola, Santa Caterina a Chiaia, Santa Maria degli Angeli, Sant’Orsola a Chiaia, Teatro Sannazaro, Università Parthenope.

: Galleria Borbonica, Monte Echia, Palazzo Cellammare, Palazzo della Prefettura, Palazzo Reale, Piazza dei Martiri, Piazza del Plebiscito, Ponte di Chiaia, San Francesco di Paola, Santa Caterina a Chiaia, Santa Maria degli Angeli, Sant’Orsola a Chiaia, Teatro Sannazaro, Università Parthenope. Municipio: Palazzo San Giacomo, Maschio Angioino, Teatro Mercadante, Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo.

PROGETTI FUTURI PER LA M6 DI NAPOLI: ARRIVERÀ A POSILLIPO?

Già nel 2009 era stata progettata l’estensione fino a Bagnoli della metro 6, con fermate intermedie a Campegna, Acciaieria, Città della Scienza e Porta del Parco. Nel 2014 una modifica al progetto ha previsto l’attestazione della linea a Coroglio, in corrispondenza dell’isola di Nisida, con fermate intermedie a Campegna, Neghelli e Acciaieria. Nel 2022 è stata progettata una diramazione dalla futura stazione Campegna fino al quartiere Posillipo, con una fermata nelle cavità di piazza San Luigi e un ascensore di collegamento con la sovrastante via Francesco Petrarca. Il 30 marzo 2023 il Comune di Napoli ha presentato il bando di gara relativo al progetto definitivo ed esecutivo dei due prolungamenti Campegna-Nisida e Campegna-Posillipo, come da immagine in basso.