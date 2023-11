Sciopero 27 novembre 2023 mezzi pubblici: orari e fasce garantite

Lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì 27 novembre 2023 dai sindacati USB Lavoro Privato, AL Cobas e CUB Trasporti rischia di fermare i mezzi pubblici in tutta Italia, creando disagi a pendolari, studenti e viaggiatori in genere. Non a caso si parla di una nuova possibile precettazione da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche se trattandosi di un giorno feriale sono comunque previste delle fasce orarie di garanzia durante le quali i mezzi circoleranno regolarmente. Di seguito trovate tutte le informazioni sullo sciopero 27 novembre 2023, considerando che insieme alle agitazioni a carattere nazionale ne sono previste anche diverse a livello locale.

SCIOPERO 27 NOVEMBRE 2023 NELLE GRANDI CITTÀ

Vediamo come sarà strutturato lo sciopero del 27 novembre 2023 nelle grandi città, ossia quelle che soffrono maggiormente le agitazioni dei mezzi pubblici.

A Roma l’agitazione interesserà la rete di ATAC e Roma Tpl e, nell’intero Lazio, quella Cotral . Sulle linee bus, filobus, tram, metropolitane e sulla Termini-Centocelle, gestite da Atac, e sulle linee di bus della Roma Tpl, il servizio sarà assicurato dall’inizio delle corse diurne e sino alle 8:29 e poi dalle 17 alle 19:59 . Con le stesse modalità, la protesta interesserà i bus extraurbani e le ferrovie Metro Mare e Roma-Nord di Cotral.

Per quanto riguarda invece la rete notturna capitolina di bus , nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 non sarà garantito il servizio delle linee bus N ; garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate anche oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Viceversa nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre sarà garantito il servizio delle linee bus N e non saranno garantite, invece, le linee diurne che hanno corse programmate anche oltre la mezzanotte, nonché le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM di superficie e delle metropolitane . Nella stessa giornata le corse Autoguidovie delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite solo dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. Fuori città, possibili disagi anche sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. A Torino il regolare svolgimento delle corse sarà garantito solamente nelle seguenti fasce orarie:

– servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15.00;

– servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30;

– servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

– linee di superficie (tram, bus, filobus): servizio garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero;

– funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso, attivo il servizio navetta NC che segue le fasce di garanzia dei bus;

– metro Linea 1: prima corsa mattutina da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattutina da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale sarà garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

Per informazioni sulle altre città invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 27 NOVEMBRE 2023: ALTRE AGITAZIONI DI CARATTERE LOCALE

Come anticipavamo, lunedì 27 novembre allo sciopero indetto a livello nazionale si aggiungeranno diverse astensioni dal lavoro proclamate a livello locale, col rischio di ulteriori disagi. Ecco l’elenco:

Bari – Scoppio Autolinee: 4 ore dalle 8:30 alle 12:30;

– Scoppio Autolinee: 4 ore dalle 8:30 alle 12:30; Campobasso – Seac: 24 ore con varie modalità;

– Seac: 24 ore con varie modalità; Corigliano / Rossano – Ias Scura: 24 ore con varie modalità;

– Ias Scura: 24 ore con varie modalità; Cosenza – Amaco: 24 ore con varie modalità;

– Amaco: 24 ore con varie modalità; Fermo – Steat: 4 ore dalle 11:00 alle 15:00;

– Steat: 4 ore dalle 11:00 alle 15:00; Firenze – Autolinee Toscane: 4 ore dalle 17:30 alle 21:30;

– Autolinee Toscane: 4 ore dalle 17:30 alle 21:30; Genova – AMT: 24 ore con varie modalità;

– AMT: 24 ore con varie modalità; Milano – Autostradale: 24 ore con varie modalità;

– Autostradale: 24 ore con varie modalità; Napoli – Eav: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00;

– Eav: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00; Salerno – Busitalia Campania: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00;

– Busitalia Campania: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00; Trieste – Trieste Trasporti: 24 ore con varie modalità.

SCIOPERO 27 NOVEMBRE 2027: MOTIVAZIONI

Per USB Lavoro Privato lo sciopero del 27 novembre 2023 è stato proclamato “per il libero esercizio del diritto di sciopero; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo a 10 euro l’ora; per una legge sulla rappresentanza che superi monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il blocco delle spese militari”. AL Cobas sciopera invece “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative”. Infine CUB Trasporti ha indetto lo sciopero per la “salvaguardia del diritto di sciopero; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso; la definizione per legge di un salario minimo di 10-12 euro l’ora; contro la pratica dei contratti atipici e il precariato; per gli aumenti salariali a partire da almeno 300 euro al mese; per una riduzione dell’orario di lavoro; per la tutela della salute e sicurezza”.