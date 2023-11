Sciopero 27 novembre 2023 rinviato: ecco la nuova data

A seguito della precettazione ordinata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva ridotto lo stop dalle annunciate 24 ore a sole 4 ore, le organizzazioni sindacali di base hanno deciso di annullare lo sciopero 27 novembre 2023 del trasporto pubblico locale, rinviandolo a una nuova data: venerdì 15 dicembre 2023, sempre per 24 ore. Pertanto lunedì 27 novembre i mezzi pubblici funzioneranno regolarmente, salvo possibili disagi a causa di alcuni scioperi proclamati localmente (trovate la lista in basso).

Aggiornamento del 25 novembre 2023 dopo l’annuncio del rinvio dello sciopero dei mezzi pubblici dal 27 novembre al 15 dicembre.

SCIOPERO 27 NOVEMBRE 2023: BOTTA E RISPOSTA TRA SALVINI E SINDACATI

Continua pertanto il braccio di ferro tra Salvini e i sindacati: dopo la precettazione dello sciopero dei trasporti dello scorso 17 novembre indetto da Cgil e Uil, il titolare del MIT ha deciso di ridurre a 4 ore l’agitazione dei sindacati di base prevista per lunedì 27 novembre, limitandola dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il ministro, pur precisando che il diritto allo sciopero resta sacrosanto, ha dichiarato di voler ridurre al massimo i disagi per i cittadini, considerando che gli scioperi sono ormai diventati molto frequenti e colpiscono con particolare insistenza il settore dei trasporti, quasi sempre nell’ultimo giorno prima del weekend o all’inizio della settimana lavorativa.

Preso atto della riduzione, le sigle sindacali ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB, CUB Trasporti e USB Lavoro Privato hanno deciso unitariamente di rifiutarla e di spostare lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il trasporto pubblico locale al 15 dicembre prossimo, “sfidando il ministro Salvini sul terreno dei diritti costituzionali, oltre che nel merito delle questioni poste dalle istanze dei lavoratori“. Nel comunicare il rinvio dello sciopero, i sindacati hanno sottolineato la gravità della decisione di Salvini, ricordando che per legge la precettazione di uno sciopero regolarmente annunciato è possibile solo in circostanze eccezionali, non riscontrabili in questa situazione. A difesa delle loro azioni i sindacati di base hanno portato il parere della Commissione di Garanzia, che non aveva mosso il benché minimo rilievo allo sciopero del TPL del 27 novembre 2023.

SCIOPERO 27 NOVEMBRE 2023: POSSIBILI ASTENSIONI DAL LAVORO A LIVELLO LOCALE

Se lo sciopero nazionale di 24 ore, poi ridotte a 4, indetto dai sindacati di base è stato rinviato, il 27 novembre 2023 restano in piedi altre astensioni dal lavoro nel settore del trasporto pubblico locale proclamate in diverse città da altre sigle sindacali. Al momento in cui scriviamo queste astensioni restano confermate, salvo cancellazioni e rinvii dell’ultimo minuto. Per informazioni più aggiornate consultate i siti ufficiali e le pagine social delle aziende di trasporto coinvolte negli scioperi. Ecco l’elenco:



SCIOPERO 27 NOVEMBRE 2027: MOTIVAZIONI

Per USB Lavoro Privato lo sciopero del 27 novembre 2023, poi rinviato, era stato proclamato “per il libero esercizio del diritto di sciopero; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo a 10 euro l’ora; per una legge sulla rappresentanza che superi monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il blocco delle spese militari”. AL Cobas scioperava invece “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative”. Infine CUB Trasporti aveva indetto lo sciopero per la “salvaguardia del diritto di sciopero; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso; la definizione per legge di un salario minimo di 10-12 euro l’ora; contro la pratica dei contratti atipici e il precariato; per gli aumenti salariali a partire da almeno 300 euro al mese; per una riduzione dell’orario di lavoro; per la tutela della salute e sicurezza”.