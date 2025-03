Sciopero 21 marzo 2025: orari Roma, Milano, Torino e Napoli

Dopo lo stop ai treni continuano gli scioperi dei trasporti con l’astensione del personale addetto al trasporto pubblico locale proclamato in tutta Italia per la giornata di venerdì 21 marzo. L’agitazione sindacale sarà di ben 24 ore, appena mitigata dalle fasce orarie di garanzia, e potrebbe pertanto creare grossi disagi, specie nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli. Nelle prossime righe trovi tutte le informazioni sullo sciopero del 21 marzo 2025 di bus, tram e metro.

SCIOPERO 21 MARZO 2025 A ROMA

A Roma, lo sciopero del 21 marzo indetto da Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Sgb e Cub trasporti riguarda la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, nonché bus e treni gestiti da Cotral. Saranno possibili disagi dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio su bus (anche periferici ed extraurbani), tram, filobus, metropolitane e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma Nord.

Grazie alle fasce di garanzia, i trasporti saranno regolari solamente da inizio servizio diurno fino alle 8:29 e poi dalle 17:00 alle 19:59.

Per quanto riguarda il servizio notturno, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne N, mentre venerdì 21 non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Le linee bus notturne torneranno a funzionare regolarmente nella notte tra il 21 e il 22.

SCIOPERO 21 MARZO 2025 A MILANO

Sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici anche a Milano: venerdì 21 marzo 2025 bus, tram e metropolitane ATM del capoluogo lombardo potrebbero fermarsi dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere “l’aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL“.

SCIOPERO 21 MARZO 2025 A TORINO

Ovviamente anche il trasporto pubblico di Torino sarà coinvolto dallo sciopero del 21 marzo 2025. Più specificatamente, il servizio gestito da GTT sarà garantito solo nelle seguenti fasce orarie:

servizio Urbano, Suburbano, Metropolitana e Centri servizio al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00 ;

alle ore e dalle ore alle ore ; servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

SCIOPERO 21 MARZO 2025 A NAPOLI

Diamo infine un’occhiata alle variazioni del servizio di trasporto pubblico a Napoli a causa dello sciopero di venerdì 21 marzo:

linee di superficie (tram, bus, filobus) : il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine; funicolari : Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto, ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale alle ore 19:50;

: Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto, ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale alle ore 19:50; metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione del personale allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:07. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale verrà garantita da Piscinola alle ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28;

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione del personale allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:07. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale verrà garantita da Piscinola alle ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28; metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 9:08,, ultima corsa da Municipio ore 9:14.

Sempre a Napoli, EAV, la società che ha in gestione le linee del sistema metropolitano regionale, è interessata il 22 marzo da uno sciopero di 4 ore che potrebbe interessare le sue corse dalle ore 19:40 alle ore 23:40. Cliccando sui seguenti link puoi trovare la lista delle ultime e delle prime partenze garantite sulle Linee Vesuviane, sulle Linee Suburbane, sulle Linee Flegree e sulla Linea Metropolitana.

Per info sullo sciopero del 21 marzo nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.