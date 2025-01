Sciopero 2 febbraio 2025 a Torino: metro e bus fermi 24 ore

Il mese di febbraio si apre con uno sciopero dei trasporti proclamato a livello locale e che interessa il personale di GTT, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Torino. I mezzi pubblici del capoluogo piemontese e nell’hinterland si fermeranno 24 ore domenica 2 febbraio 2025, ma nonostante la giornata festiva sarà comunque garantito il servizio minimo essenziale in due differenti fasce orarie, al mattino e al pomeriggio.

SCIOPERO 2 FEBBRAIO 2025 A TORINO: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero a Torino, indetto dall’organizzazione sindacale Fast-Confsal per diverse tematiche aziendali, durerà 24 ore ma, come anticipato, i mezzi pubblici saranno comunque garantiti nelle seguenti fasce orarie:

servizio Urbano, Suburbano, Metropolitana e Centri servizi al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00 ;

alle e dalle alle ; servizio Extraurbano – servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Sarà in ogni caso assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito, allo stesso tempo lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

Le ultime agitazioni sindacali proclamate a Torino da Fast-Confsal hanno avuto un’adesione rispettivamente del 30,1% e del 41,6%. Si prevedono pertanto molte cancellazioni di corse nella giornata del 2 febbraio 2025.

SCIOPERO TORINO 2 FEBBRAIO 2025 DI GTT: LE MOTIVAZIONI

Fast-Confsal ha indetto lo sciopero del 2 febbraio 2025 a Torino per chiedere ai vertici dell’azienda GTT il rispetto delle norme su turni, riposi e ferie, la possibilità di poter usufruire di una giornata quando serve, di poter andare a donare il sangue, di non essere costantemente pressati dalla continua richiesta di straordinario, il rientro di alcune delle attività esternalizzate, il superamento del full service, il corretto inquadramento, l’unificazione delle figure di comando intermedio, l’assunzione del personale mancante e un giusto riconoscimento economico. In definitiva, il sindacato chiede rispetto per chi lavora e al contempo di ripristinare le condizioni per poter erogare alla città di Torino un servizio di qualità.

CAMBIO ORARI METROPOLITANA TORINO

A margine della notizia sullo sciopero, va segnalato che a seguito del proseguimento dei lavori di migrazione al nuovo sistema digitale operati da Infra.To, il servizio della metropolitana di Torino modificherà gli orari da domenica 2 febbraio a mercoledì 16 aprile 2025. Ecco il nuovo schema:

Lunedì

Inizio servizio: 5:30

Ultima partenza da fermi: 21:30

Ultima partenza da Bengasi: 21:30

Bus sostitutivo (linea M1S): 22:00 – 00:30*.

Dal martedì al giovedì

Inizio servizio: 5:30

Ultima partenza da Fermi: 21:30

Ultima partenza da Bengasi: 21:30

Bus sostitutivo (linea M1S): 22:00 – 00:30*.

Venerdì e sabato

Inizio servizio: 5:30

Ultima partenza da Fermi: 1:00

Ultima partenza da Bengasi: 1:00

Bus sostitutivo (linea M1S): nessuno.

Domenica

Inizio servizio: 7:00

Ultima partenza da Fermi: 21:30

Ultima partenza da Bengasi: 21:30

Bus sostitutivo (linea M1S): 5:30 – 7:00 / 22:00 – 00:30*.

* Ultime partenze dei bus della linea M1S dai capolinea Fermi e Bengasi alle ore 00:00.