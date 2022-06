Sciopero 17 giugno 2022 di tutti i trasporti: info e orari

La sigla A.L. Cobas ha proclamato uno sciopero il 17 giugno 2022 che potrebbe riguardare il trasporto pubblico locale proprio alla partenza del week-end

Venerdì 17 è la data sfortunata per antonomasia e lo sarà a maggior ragione il 17 giugno 2022 per lo sciopero generale dei trasporti che durerà 24 ore in tutta Italia e riguarderà treni, TPL, traghetti e autostrade con modalità differenti. Lo sciopero nazionale è stato indetto dal sindacato A.L. Cobas “contro la guerra, contro ogni forma di licenziamento, per la sicurezza sul lavoro, per il salario minimo e contro i rincari speculativi dei prezzi” e vi aderiranno anche le sigle CUB Pubblico Impiego, F.A.O. Cobas Federazione Autisti Operai, L.M.O. Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, S.G.C. Sindacato Generale di Classe, S.O.A. Sindacato Operai Autorganizzati e SlaiProlCobas. Nella stessa giornata sono stati proclamati ulteriori scioperi a carattere locale dalle sigle Or.S.A. Ferrovie e USB Lavoro Privato.

SCIOPERO 17 GIUGNO 2022: TRENI

Dalle ore 21:00 di giovedì 16 giugno alle ore 21:00 di venerdì 17 giugno 2022 lo sciopero nazionale riguarderà pure il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia). Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, in particolare dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800.89.20.21, su questa pagina potete invece trovare l’elenco dei treni nazionali e regionali garantiti in caso di sciopero.

Trenord, considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti agitazioni proclamate dalle medesime sigle sindacali, non prevede interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno tuttavia verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate, è consigliabile pertanto, prima di mettersi in viaggio, verificare sulla app o sul sito di Trenord l’andamento della circolazione in tempo reale selezionando il treno di proprio interesse. Analoghe informazioni saranno fornite nelle stazioni tramite monitor e annunci sonori.

SCIOPERO 17 GIUGNO 2022: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane, ecc.) lo sciopero del 17 giugno 2022 osserverà orari e modalità territoriali. Ad esempio a Milano l’agitazione potrebbe interessare le linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio, mentre a Roma i trasporti saranno a rischio dalle 8:30 alle 12:30 e riguarderanno la sola rete ATAC. Servizi regolari, invece, per i collegamenti di Roma Tpl e Cotral. Per gli orari dello sciopero nelle altre città informatevi presso i siti web delle società che gestiscono il trasporto pubblico a livello locale (GTT a Torino, ANM a Napoli, TPER a Bologna, ecc.).

SCIOPERO 17 GIUGNO 2022: AUTOSTRADE

Lo sciopero generale del 17 giugno 2022 contemplerà anche i caselli autostradali a partire dalle 22:00 di giovedì 16 e fino alle 22:00 di venerdì 17. Nessun problema ovviamente per chi dispone dei dispositivi di telepedaggio Telepass o il nuovo UnipolMove, gli altri potrebbero incontrare qualche disagio (ecco cosa succede ai caselli delle autostrade in caso di sciopero).

SCIOPERO 17 GIUGNO 2022: SERVIZI MARITTIMI

Eventuali modifiche o cancellazioni dei servizi di linea del settore marittimo potrebbero verificarsi nelle isole maggiori per 24 ore da 1 ora prima della partenza, e nelle isole minori dalle 00:01 alle 24:00 di venerdì 17 giugno 2022.