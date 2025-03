Sciopero 15 marzo 2025 Amat Palermo: orari e fasce

Share on:

La giornata di sabato 15 marzo 2025 si preannuncia difficile per la circolazione a Palermo a causa dello sciopero del personale Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo siciliano. Si prevede tra l’altro una buona adesione trattandosi di un’agitazione proclamata dal potente sindacato di base CUB Trasporti con la partecipazione di altre sigle del comparto. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero Amat del 15 marzo 2025 a Palermo.

SCIOPERO 15 MARZO 2025 A PALERMO: LE MOTIVAZIONI

La protesta che porta allo sciopero del 15 marzo a Palermo è determinata dalla procedura di rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) degli autisti Amat che, secondo il sindacato, dovrebbe essere un onere a carico dell’azienda e non dei lavoratori. “Chiediamo all’Amat di prendere iniziative concrete per semplificare e agevolare il processo di rinnovo della patente CQC“, si legge nel comunicato sindacale, “garantendo così il benessere dei propri dipendenti“. CUB Trasporti propone poi che l’azienda organizzi i corsi di rinnovo della CQC nelle stesse sale utilizzate per altri corsi di aggiornamento, durante le giornate di lavoro ordinario. “In questo modo“, conclude il sindacato, “potremo utilizzare la professionalità di alcuni colleghi già abilitati alla formazione, riducendo i costi a carico dei lavoratori e limitandoli solo alle tasse governative“.

ORARO SCIOPERO AMAT 15 MARZO 2025 A PALERMO

Lo sciopero di sabato 15 marzo 2025 a Palermo fermerà il personale Amat per 4 ore, precisamente dalle ore 11:00 alle ore 15:00, causando probabili modifiche e cancellazioni alle regolari corse di autobus e tram.

L’agitazione si svolge al di fuori delle consuete fasce orarie di garanzia (5:30 – 8:30 e 17:30 – 20:30), per cui con ogni probabilità non ci saranno corse garantite. L’effettuazione delle corse dipenderà dall’effettiva adesione del personale allo sciopero. Ma, come già anticipato, essendo coinvolto un importante sindacato di base è attesa una buona partecipazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Amat o telefonando al numero 091.350111, attivo 24 ore.

I PROSSIMI SCIOPERI A PALERMO

Ovviamente non finisce qui e quello del 15 marzo è solo uno dei tanti scioperi dei trasporti che sono previsti prossimamente a Palermo. Ad esempio i lavoratori Amat incroceranno nuovamente le braccia il 31 marzo per un’astensione di ben 24 ore indetta da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Orsa e Cobas. A questo vanno aggiunti i numerosi scioperi proclamati a marzo a livello nazionale.

Se devi spostarti a Palermo senza usufruire dei mezzi pubblici, guarda come funziona il servizio taxi, specie sulla tratta da e per l’aeroporto.