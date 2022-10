Sciopero 10 ottobre 2022 trasporto pubblico: orari e fasce garantite

Indetto uno sciopero il 10 ottobre 2022 del trasporto pubblico in Toscana, in provincia di Napoli e a Catania città: scoprigli orari e le fasce garantite per studenti e pendolari

L’autunno caldo, non in senso atmosferico, che stiamo vivendo porta in dote un altro sciopero: il 10 ottobre 2022 si fermano i mezzi del trasporto pubblico in Toscana, nella province di Napoli e a Catania. Si tratta dunque di un’agitazione a carattere locale ma che interessa zone molto popolose, con possibili disagi per milioni di persone, soprattutto studenti e pendolari. Vediamo quali sono gli orari dello sciopero e se ci sono fasce garantite.

SCIOPERO 10 OTTOBRE 2022 IN TOSCANA

Lunedì 10 ottobre 2022 i bus di Autolinee Toscane possono subire ritardi o cancellazioni a causa di due scioperi aziendali di 24 ore proclamati rispettivamente da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal. I bus si fermano pertanto dalle 0:00 alle 24:00, ma per fortuna sono previste due fasce di garanzia durante le quali il servizio si effettua normalmente. Le fasce orarie di garanzia sono:

– Firenze urbano: 6.00-9.15 e 11.45-15.15;

– Firenze extraurbano: 4.15-8.15 e 12.30-14.30 (Per servizio Ex Cap 6.00-9.00 e 12.00-15:00);

– Funicolare di Certaldo: 5.30-8.30 e 12.30-15.30;

– Prato: 6:00-9:00 e 12:00-15:00;

– Pistoia: 6:30-8:45 e 12:45-16:30 (Servizio Ex Toscana Trasporti 5:30-8:30 e 12:00-15:00);

– Grosseto e Siena: 5:30-8.30 e 12:30-15:30;

– Arezzo: fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30 (Per servizio Ex ALA Bus 6:20-8.30 e 11:10-15:00; Ex Baschetti e Autolinee Fabbri 5:00-8:30 e 12:30-15:00);

– Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero: 6:30-9:30 e 12:00-15:00;

– Piombino: 5.30-8.30 e 12.30-15.30;

– Pisa: 6:00-9:00 e 17:00-20:00;

– Lucca: 5:30-8:30 e 12:00-15:00;

– Massa-Carrara: 6:00-9:00 e 17:00-20:00.

Per operai e impiegati (compresi quelli delle biglietterie) lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Fuori dalle fasce di garanzia la regolarità del servizio dipende dal grado di adesione allo sciopero (l’ultimo è stato del 44,6%), pertanto i passeggeri sono invitati a consultare il sito www.at-bus.it e i relativi canali social, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24).

SCIOPERO 10 OTTOBRE 2022 NAPOLI E PROVINCIA

A Napoli e provincia possibili disagi sulle linee di Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana e Metrocampania Nordest per lo sciopero del 10 ottobre 2022 del personale EAV proclamato dalle sigle OSP Orsa Trasporti, OSR Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Autoferro/Faisa-Cisal, OSR Faisa Cisal e OSF Orsa Autoferro Tpl. Per fortuna, si fa per dire, l’agitazione è limitata a sole 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti.

– Fasce di garanzie Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Torregaveta – Montesanto 8:54

Montesanto – Torregaveta 8:41

Montesanto – Licola 8:48

Licola – Montesanto 8:44

Licola – Quarto 8:44

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Montesanto – Torregaveta 13.01

Fusaro – Torregaveta 13.02

Gerolomini – Torregaveta 13.04

Torregaveta – Montesanto 13.14

Bagnoli – Montesanto 13.00

Arco Felice – Montesanto 13.00

Montesanto – Licola 13.12

La Trencia – Licola 13.03

Grotta del Sole – Licola 13.02

Licola – Montesanto 13.08

Pisani – Montesanto 13.03.

– Fasce di garanzia Circumvesuviana

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Sorrento 8.18

Napoli -Baiano 8.56

Napoli – Sarno 8.28

Napoli – Poggiomarino 8.35

Napoli – Torre del Greco via CD 8.14

Napoli – Pomigliano 8.44

Baiano – Napoli 8.56

Sarno – Napoli 8.58

Sorrento – Napoli 8.48

Poggiomarino – Napoli 8.52

Torre del Greco via CD – Napoli 8.13

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Napoli – Sarno 13.16

Napoli – Baiano 13.38

Napoli – Sorrento 13.06

Napoli – Poggiomarino 13.25

Napoli – Torre del Greco via CD 13.50

Sorrento – Napoli 13.36

Baiano – Napoli 13.44

Sarno – Napoli 13.22

Torre del Greco via CD – Napoli 13.01

Poggiomarino – Napoli 13.16.

– Fasce di garanzia Metrocampania Nordest

Ultime partenze prima dello sciopero:

Piscinola – Aversa 8.45

Aversa – Piscinola 8.30

Prime partenze dopo lo sciopero:

Piscinola – Aversa 13.15

Aversa – Piscinola 13.00.

– Fasce di garanzia linee suburbane da Napoli a Benevento e Piedimonte

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Piedimonte: 8.55

Piedimonte – Napoli: 8.27

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Piedimonte – Napoli: 13.13

Napoli – Piedimonte: 15.52.

SCIOPERO 10 OTTOBRE 2022 CATANIA

Il servizio AMTS di Catania può subire variazioni lunedì 10 ottobre 2022 a causa dello sciopero del trasporto pubblico indetto dalle sigle Filt Cgil, Filt Cicl, Uil Trasporti, Ugl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti. L’astensione dal servizio del personale viaggiante aderente all’iniziativa è previsto dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 a fine turno, pertanto nei restanti orari le corse dovrebbero svolgersi regolarmente. Il rimanente personale anticipa la smonta di due ore dal proprio turno di lavoro. Ulteriori informazioni qui.