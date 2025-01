Sciopero 10 gennaio 2025: orari Roma, Milano, Torino e Napoli

Terminata la ‘tregua’ natalizia tornano gli scioperi dei trasporti e si comincia subito con uno stop ai mezzi pubblici locali proclamato in tutta Italia per la giornata di venerdì 10 gennaio. L’agitazione sindacale è di sole 4 ore, senza interessare le fasce orarie di garanzia, ma potrebbe lo stesso creare disagi specie nelle grandi città. Nelle prossime righe trovi tutte le informazioni sullo sciopero del 10 gennaio 2025 di bus, tram e metro.

Aggiornamento del 10 gennaio 2025 con le ultime informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025 A ROMA

A Roma, lo sciopero del 10 gennaio indetto da Faisa-Confail riguarda la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Il servizio è regolare sino alle ore 8:29 e dalle ore 12:30, mentre nella fascia 8:30 – 12:30 non viene garantito. Negli stessi orari sono a rischio anche bus e treni gestiti da Cotral.

Durante le sciopero, nelle stazioni della metropolitana che restano eventualmente aperte, non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025 A MILANO

Sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici anche a Milano: venerdì 10 gennaio 2025 bus, tram e metropolitane ATM del capoluogo lombardo possono fermarsi dalle 8:45 alle 12:45.

Lo sciopero è stato proclamato “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al ‘mondo’ dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del TPL, per i CCNL di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro“.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025 A TORINO

L’azienda GTT non è coinvolta nell’azione di sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato per la giornata di venerdì 10 gennaio 2025, per cui la circolazione dei mezzi pubblici a Torino risulta regolare.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025 A NAPOLI

ANM ha aderito allo sciopero generale di 4 ore dei lavoratori del TPL, con disagi previsti dalle 11:00 alle 15:00. L’eventuale interruzione del servizio viene gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superfice (tram, bus, filobus) : ultime partenze 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero per poi riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero;

: ultime partenze 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero per poi riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero; metro Linea 1 : ultima corsa mattinale da Piscinola ore 10:30, da Garibaldi ore 10:30. Riprende con prima corsa da Piscinola ore 15:10, da Garibaldi ore 15:50;

: ultima corsa mattinale da Piscinola ore 10:30, da Garibaldi ore 10:30. Riprende con prima corsa da Piscinola ore 15:10, da Garibaldi ore 15:50; metro Linea 6 : ultima corsa da Mostra ore 10:46, ultima corsa da Municipio ore 10:38;

: ultima corsa da Mostra ore 10:46, ultima corsa da Municipio ore 10:38; funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 10:40. Il servizio riprende con la prima corsa delle ore 15:20. Impianto di Chiaia chiuso, attivo il servizio 128 che segue le fasce di garanzia dei bus.

Sempre a Napoli, EAV, la società che ha in gestione le linee del sistema metropolitano regionale, ha comunicato che lo sciopero del 10 gennaio potrebbe interessare le sue corse dalle ore 19:32 alle ore 23:32. Cliccando sui seguenti link puoi trovare la lista delle ultime e delle prime partenze garantite sulle Linee Vesuviane, sulle Linee Suburbane, sulle Linee Flegree e sulla Linea Metropolitana.

Per info sullo sciopero del 10 gennaio nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.