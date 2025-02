Scioperi trasporti marzo 2025: gli stop di bus, treni e aerei

L’anno non è iniziato molto bene per i trasporti e anche a marzo non mancheranno scioperi e agitazioni che creeranno disagi alla circolazione di bus, treni e aerei. Segno evidente che molte delle rivendicazioni sindacali del settore non sono state ancora risolte. È dunque importante, soprattutto se si viaggia spesso, appuntarsi il calendario delle astensioni per programmare in anticipo gli spostamenti senza rischiare di restare a terra. Scopriamo quindi il calendario di ogni sciopero dei trasporti a marzo 2025.

SCIOPERI TRASPORTI MARZO 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Sabato 1 marzo: personale AMAT Palermo – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Autoferro/Faisa-Cisal/Orsa Trasporti/Cobas Trasporti (8 ore dalle 9:30 alle 17:30);

lunedì 10 marzo: personale ATM Messina – proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl Autoferrotranvieri (4 ore dalle 16:00 alle 20:00);

sabato 15 marzo: personale AMAT Palermo – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 11:00 alle 15:00).

SCIOPERI TRASPORTI MARZO 2025 TRENI

Sabato 8 marzo: personale ferroviario – proclamato da Slai-Cobas (intera giornata dalle 0:00 alle 21:00);

sabato 8 marzo: personale dipendente settore ferroviario – proclamato da Usi-Cit (24 ore dalle 21:00 del 7/3 alle 21:00 dell’8/3).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A MARZO 2025: AEREI

Sabato 8 marzo: personale dipendente settore aereo – proclamato da Usi-Cit (intera giornata dalle 00:01 alle 23:59);

domenica 16 marzo: personale società handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (24 ore);

domenica 16 marzo: personale Techno Sky presso Milano Malpensa – proclamato da Rsu (4 ore dalle 12:00 alle 16:00).

SCIOPERI TRASPORTI MARZO 2025 TRAGHETTI

Da martedì 18 a giovedì 20 marzo: personale Caronte & Tourist Isole minori – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil (48 ore dalle 5:00 del 18/3 alle 4:59 del 20/3).

L’elenco deve considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a marzo potrebbero essere indetti nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli nella lista.