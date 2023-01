Scatola Nera Octo Telematics: multa Antitrust di 3,5 milioni di euro

La restituzione della scatola Nera Octo Telematics abbinata ai contratti di assicurazione RC Auto è finita al centro di un provvedimento dell’Autorità Antitrust. L’AGCM ha indagato sulle condotte assunte dalla società in caso di mancata restituzione dell’apparato GPS o scatola Nera. Una condizione che espone i consumatori che decidono di cessare il contratto di assicurazione collegato alla scatola nera, alla richiesta di pagamento di una penale di 150 €. Ecco perché l’Antitrust ha deciso di irrogare una multa da 3,5 milioni di euro a Octo Group e Octo Telematics Italia.

PENALE MANCATA RESTITUZIONE SCATOLA NERA OCTO TELEMATICS

L’istruttoria dell’Autorità Antitrust si basa sulle segnalazioni di alcuni consumatori ricevute a partire dal 2019, a cui è seguito un flusso crescente di comunicazioni. Come spiega l’AGCM con il provvedimento n. 30442 nel bollettino 2/2023, molti consumatori si sono rivolti anche all’Associazione Europea Consumatori Indipendenti (AECI) per lo stesso motivo. L’Autorità Antitrust ha evidenziato che le condiziono contrattuali prevedono “in caso di mancata prosecuzione alle scadenze convenute, annullamento e/o risoluzione del contratto di assicurazione RCA il Contraente entro 30 giorni dovrà provvedere a far disinstallare ed a restituire il dispositivo satellitare in buono stato di funzionamento. Qualora ciò non avvenga il contraente dovrà rimborsare alla società, a titolo risarcimento danni l’importo di 150 €”.

AGCM: POCHE INFORMAZIONI SU COME RESTITUIRE LA SCATOLA NERA OCTO TELEMATICS

Nelle segnalazioni all’AGCM, i consumatori hanno affermato di non aver mai ricevuto le condizioni contrattuali per la scatola nera GPS e di non aver mai ricevuto alcun preavviso sulla necessità di provvedere allo smontaggio ed alla riconsegna del dispositivo alla cessazione del contratto. Inoltre, come riporta l’Autorità Antitrust, l’AECI ha evidenziato per conto dei consumatori destinatari delle richieste di risarcimento “la scorrettezza del comportamento della società”. Secondo l’Associazione europea, la Società procederebbe all’applicazione della penale senza tentare di mettersi in contatto con i propri clienti a seguito della cessazione del rapporto assicurativo. Inoltre, “i consumatori che abbiano tentato di restituire il dispositivo non avrebbero ricevuto alcuna istruzione da parte della società relativamente alle modalità di disinstallazione e restituzione dell’apparato”.

MULTA RIDOTTA DA 3,5 MILIONI DI EURO: LE MOTIVAZIONI DELL’ANTITRUST

L’AGCM scrive che anche in caso di contrattazione a distanza, l’email tramite la quale le compagnie assicurative spediscono il contratto di abbonamento ai servizi satellitari che deve essere sottoscritto dal cliente, non contiene le condizioni generali di contratto di abbonamento ai servizi Octo. Tuttavia in caso di mancato pagamento della penale, come sarebbe emerso dalle indagini, la società noverebbe dato alcun seguito a procedure di recupero del credito richiesto. Una condizione attenuante per cui la multa irrogata dall’Antitrust è in misura ridotta. L’Autorità ha stabilito che “Le condotte descritte appaiono idonee ad integrare una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli artt. 20 comma 2, 24 e 25, lett. d), del Codice del consumo”. E’ stato comunque considerato che “Octo ha posto in essere misure idonee ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita nei confronti dei consumatori”. Inoltre, a causa delle perdite, seppure a fronte di una gestione operativa in attivo, l’Antitrust ha stabilito l’importo della sanzione di 3,5 milioni di euro per Octo Group e Octo Telematics Italia.