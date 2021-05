Sara Assicurazione: numero verde e contatti per info e reclami

Ecco il numero verde Sara Assicurazione per il soccorso stradale e i contatti utili per ogni esigenza, con le info e le app utili da scaricare

Stai cercando il numero verde Sara Assicurazione e non sai come parlare con il servizio clienti? In questo articolo troverai tutte le info utili e i contatti Sara Assicurazione per le situazioni più comuni. Ecco i numeri per assistenza stradale, Aci Global, rimborso spese mediche Sara, chiedere assistenza o fare un reclamo.

NUMERO VERDE SARA PER SOCCORSO STRADALE

Quando si tratta di assicurazioni non si va subito all’idea di dover chiamare il numero verde della Compagnia poiché il primo referente è in genere l’agente assicurativo di fiducia. In molti altri casi però, come un’emergenza assicurativa fuori dall’orario di ufficio o la stipula di un contratto assicurativo online, è bene conoscere quali sono i contatti e il numero verde da comporre per ogni esigenza. La richiesta del soccorso stradale Sara è gestita da ACI Global, che interviene anche quando è stata sottoscritta una polizza di soccorso stradale. Per chiamare il soccorso Stradale ACI Global bisogna comporre il numero verde 800 095 095, attivo ogni giorno a tutte le ore.

NUMERO E CONTATTI SERVIZIO CLIENTI SARA

Se l’emergenza stradale non è il motivo per cui si vuole contattare il Servizio Clienti Sara Assicurazione, allora il numero da comporre è +390684751. Ci sono molti altri modi per mettersi in contatto con la Compagnia:

– Inviare un’email a Sara Assicurazione all’indirizzo info@sara.it;

– Inviare una PEC a Sara Assicurazione all’indirizzo saraassicurazioni@sara.telecompost.it;

– Se la polizza Sara Assicurazione riguarda il ramo Vita, l’indirizzo è saravita@sara.telecompost.it;

– Inviare un fax a Sara Assicurazione al +39068475223;

Per comunicazioni via posta invece l’indirizzo di Sara Assicurazione Spa è Via Po, n. 20 – 00198 Roma.

INVIO RECLAMI, RICHIESTA INFO E LE APP SARA

Quando invece la ricerca dei contatti Sara Assicurazione riguarda l’invio di un reclamo, la compagnia ha a disposizione una pagina web dedicata ai reclami e alle richieste di informazioni generiche. In alternativa invece puoi anche inviare un’email a gest.reclami@sara.it. Per restare in contatto con Sara assicurazioni si possono seguire sia i canali social (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e Google+), sia scaricare le App Sara:

– l’App SaraConMe, per Android e dispositivi Apple, per gestire i servizi legati alle polizze assicurative;

– l’App MySara, per Android e dispositivi Apple, per gestire i servizi legati al dispositivo satellitare OctoTelematics installato sul veicolo;