Salone di Ginevra, torna nel 2024: ecco le date ufficiali

Il Salone di Ginevra è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di auto in tutto il mondo e dopo un rinvio prolungato a causa del Covid e poi della crisi che ha colpito il settore, sta per tornare più elettrizzante che mai. L’edizione 100 del Salone di Ginevra 2024 si farà e il Comitato organizzativo ha ufficializzato in un comunicato stampa le date ufficiali del Salone di Ginevra 2024.

DATE DEL SALONE DI GINEVRA 2024: QUANDO SI FARÀ

Il Salone di Ginevra 2024 si svolgerà da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024 presso il Palexpo di Ginevra, in Svizzera. La manifestazione attira ogni anno i principali produttori di auto, le case automobilistiche più importanti e i fornitori di tecnologie e componenti. Sebbene negli ultimi anni alcuni brand abbiano disertato per vari motivi, abbiamo motivo di credere che ci sarà un forte ritorno in presenza, dopo le presentazioni internazionali di novità e le premiazioni Auto dell’anno a Ginevra avvenute in diretta streaming.

GRANDE RITORNO DEL SALONE DI GINEVRA: MANCA DA 4 EDIZIONI

A causa di una difficile ma inevitabile decisione di rinviare il Salone di Ginevra, l’appuntamento europeo più atteso dagli appassionati di auto, manca da 4 anni. Dopo il rinvio causato dal Covid nel 2020, le difficoltà di approvvigionamento e consegne hanno costretto molti Costruttori a focalizzarsi sulle priorità del mercato. Anche per questo il Comité Permanent du Salon International de l’Automobile de Genève, ha deciso di spostare l’edizione 2023 del Salone di Ginevra in Qatar.

PERCHÉ IL SALONE DI GINEVRA 2024 SARA’ IMPERDIBILE

Il Salone di Ginevra 2024 porterà sicuramente moltissimi visitatori, tornando a riempire i padiglioni con tantissime novità, non soltanto europee. Intanto molte Case automobilistiche assenti negli anni passati, potranno svelare nuovi modelli elettrificati in occasione della 100° edizione. Inoltre, è molto probabile che le Case auto cinesi, vedi BYD che ha lanciato in Italia la sua gamma elettrica, non perderanno l’occasione per catturare l’attenzione del grande pubblico. Per le Case automobilistiche europee quindi il Salone di Ginevra 2024 sarà l’occasione di mostrare i muscoli e tante novità. Restate collegati poiché torneremo a parlare presto del Salone di Ginevra 2024.