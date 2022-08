Safety Data Sheets: la posizione ACEA sulle sostanze pericolose

Un documento ACEA evidenzia le potenzialità di un sistema elettronico per i Saftey Data Sheets per la gestione di sostanze pericolose per il settore auto

L’utilizzo di sostanze pericolose è diventato sempre più diffuso nel settore automotive. In merito al trattamento di tali sostanze, dalla conservazione alla manipolazione ai fini produttivi, è stato pubblicato un documento di ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), associazione dei produttori europei del settore automotive. In particolare, in tale documento viene evidenziata l’importanza del Safety Data Sheets ovvero di una scheda di dati di sicurezza da condividere per poter gestire correttamente le sostanze pericolose all’interno di tutta la filiera del settore automotive. Con il progresso tecnologico, inoltre, diventa fondamentale che lo scambio di dati tra le varie realtà del settore, come evidenzia ACEA, diventi digitale. Da quest’esigenza nasce la nuova piattaforma eSDScom, sviluppata con l’obiettivo di semplificare questo processo.

LE SOSTANZE PERICOLOSE E LA LORO IMPORTANZA PER IL SETTORE AUTOMOTIVE

L’utilizzo di sostanze pericolose, per la salute dell’uomo e per l’ambiente, trova ampia diffusione nel settore automotive. L’evoluzione dei processi di produzione, infatti, rende spesso necessario il ricorso a materiali avanzati e potenzialmente pericolosi. La realizzazione di batterie per auto elettriche o di catalizzatori sempre più avanzati, per ridurre le emissioni, comporta la necessità, per i produttori, di ricorrere all’utilizzo di sostanze pericolose da include nei processi del settore delle quattro ruote. Si tratta di una tendenza inevitabile e destinata a diventare sempre più rilevante per il mondo dei motori. Le auto diventano macchinari sempre più complessi e raffinati che necessitano di tanta tecnologia. L’utilizzo di materiali di ultima tecnologia è fondamentale. La presenza di sostanze pericolose nel settore auto deve, quindi, essere trattata con la massima attenzione. L’obiettivo è massimizzare la sicurezza, per la salute e l’ambiente, e la sostenibilità dell’intero ciclo produttivo.

SEMPLIFICARE I PROCESSI DI GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEL SETTORE AUTO CON ESDSCOM: IL PROGETTO DI ACEA

Con l’obiettivo di poter semplificare e ottimizzare la gestione di sostanze pericolose nel settore auto nasce la piattaforma elettronica eSDScom. Tale piattaforma punta a rendere la gestione dei Safety Data Sheets più semplice. Nello svolgimento delle loro attività, evidenza ACEA, i vari player dell’industria automotive sono coinvolti, a diverso titolo, nella gestione di sostanze pericolose per lo sviluppo e la produzione di auto. Di conseguenza, progettisti, produttori, importatori e utenti finali possono ritrovarsi a dover inviare o ricevere Safety Data Sheets relativi a sostanze pericolose coinvolte nella realizzazione e nel funzionamento delle auto. Per semplificare questi processi è stata sviluppata la piattaforma eSDScom. Tale soluzione, evidenzia ACEA nel suo documento, soddisfa la normativa UE per la gestione dei contenuti dei Safety Data Sheets. La struttura di eSDScom soddisfa i regolamenti europei:

– REACH che copre la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

– CLP che riguarda la copertura classificazione, etichettatura e confezionamento di prodotti chimici e richiede l’inclusione di informazioni sulla classificazione delle sostanze pericolose ed è a sua volta collegata ad altre normative europee in materia

CON ESDSCOM LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PER AUTO DIVENTA DIGITALE

Nel corso del 2010, ACEA, insieme ad altre realtà del settore automotive internazionale come l’associazione nipponica JAMA e la coreana KAMA, ha avviato lo sviluppo di un sistema di scambio di dati elettronico basato su XML collegato alla gestione delle sostanze pericolose per auto. Tale sistema è stato sviluppato con l’obiettivo di diventare un’alternativa, nel lungo periodo, al sistema cartaceo di Safety Data Sheets per la gestione di sostanze pericolose per il settore auto. eSDScom diventa, quindi, il nuovo standard industriale per lo scambio di dati strutturato. Tale sistema consente la comunicazione di Saftey Data Sheets in modo completo e nel rispetto della normativa andando anche a soddisfare le esigenze di digitalizzazione.

I VANTAGGI DI ESDSCOM PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PER IL SETTORE AUTO

L’utilizzo di eSDScom consente ai soggetti coinvolti nello scambio di Saftey Data Sheets relativi a sostanze pericolose per il settore auto di poter beneficiare di diversi vantaggi. Tra questi troviamo:

– l’utilizzo dei dati di Saftey Data Sheets all’interno di sistemi IT nel proprio linguaggio senza la necessità di traduzione o di reinserimento manuale dei dati stessi

– definizione di uno standard per lo scambio elettronico di Saftey Data Sheets indipendente dal fornitore dei dati

– rispetto delle normative europee come REACH e CLP

– possibilità di estensioni future legate a nuovi criteri o legislazioni relative al sistema di Saftey Data Sheets

– supporto ad un catalogo di frasi standard e ad oltre 40 lingue (incluse giapponese, coreano e cinese)

– completamente gratuito e open source Creative Commons BYND 4.0