Car sharing Roma: meno di 5.000 iscritti, il Comune corre ai ripari

Il car sharing a postazione fissa di Roma Capitale, gestito da Roma Servizi per la Mobilità, prova a rilanciarsi alla luce dei numeri non proprio esaltanti (4.786 iscritti al servizio per un totale di 8.662 noleggi da gennaio ad aprile 2024), lanciando una campagna di comunicazione per incentivare e promuovere ulteriormente l’utilizzo del car sharing comunale. Il quale, rispetto alla concorrenza privata di Enjoy e Share Now sconta lo svantaggio di essere a ‘postazione fissa‘, cioè i veicoli vanno presi e lasciati in appositi stalli, costringendo spesso i clienti a lunghi tragitti a piedi per raggiungerli, mentre gli operatori privati permettono di prendere e lasciare l’auto in un punto qualsiasi.

I VANTAGGI DEL CAR SHARING ROMA

La nuova campagna di comunicazione di Car Sharing Roma, che parte proprio il 1° luglio 2024, ha il compito di spiegare i vantaggi e le possibilità offerte dalla mobilità condivisa, a cominciare dal risparmio sui costi di assicurazione, bollo, manutenzione e carburante, fino alla possibilità di sostare gratuitamente sulle strisce blu e di accedere liberamente alle Ztl di Roma (esclusa la A1 Tridente) e sulle corsie preferenziali.

LA FLOTTA DEL CAR SHARING DI ROMA CAPITALE

Il car sharing comunale a postazione fissa di Roma può contare su 201 veicoli, con molte vetture ibride e anche qualche elettrica. Ci sono Fiat Panda, Lancia Y Hybrid, Peugeot 208 elettrica, Fiat 500 L, Fiat Doblò Cargo e Nissan e-NV200 elettrica. I 348 stalli sono distribuiti tra i vari Municipi della Capitale, con la fresca novità dell’aggiunta del X Municipio per raggiungere Ostia e Acilia con il car sharing.

COME FUNZIONA CAR SHARING ROMA

Ma come funziona il car sharing di Roma Capitale? Per iscriversi al servizio basta andare sull’apposito sito web e scegliere tra le varie opzioni disponibili: si può sottoscrivere un abbonamento individuale, per famiglie o aziende (inclusi i titolari di partite Iva). È possibile registrarsi online inserendo i dati anagrafici, la foto del documento d’identità e la patente di guida. Il pagamento si può effettuare solo con carta di credito (quelle di debito e/o prepagate non sono accettate). Una volta effettuata e approvata l’iscrizione, la prenotazione dei veicoli si fa attraverso l’app Car Sharing Roma (per Android e iOS) e, sempre attraverso lo smartphone, si aprono gli sportelli tramite bluetooth o inserendo dove richiesto la targa della vettura. Una volta entrati le chiavi sono nel cruscotto. Arrivati a destinazione il noleggio si chiude sempre attraverso l’app.