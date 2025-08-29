Roma Città 30: come sarà e quando sarà pronta?

Dopo Bologna un’altra grande città italiana si appresta a varare la Città 30, dove il limite di velocità non è mai superiore ai 30 km/h, e parliamo nientedimeno della Capitale. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha motivato la decisione con la necessità di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza sulle strade. Inizialmente Roma Città 30 non interesserà l’intero territorio comunale ma il solo centro storico, in un’area coincidente con le zone a traffico limitato del Centro, di Trastevere, di Testaccio e di San Lorenzo.

ROMA CITTÀ 30: LE STRADE INTERESSATE

Saranno inoltre individuate ulteriori 40 strade per ciascun Municipio di Roma, 600 in totale, dove non si potranno ugualmente superare i 30 km/h, in particolare nei pressi delle scuole, di attraversamenti pedonali molto utilizzati, di parchi e aree ludiche. A questo proposito va ricordato che la Giunta capitolina ha già realizzato, o sono in fase di completamento, otto Zone 30, tra cui Casal Monastero, Ostia (piazza dei Ravennati), largo Millesimo, via dei Quattro Venti e Appia Antica. Stanno inoltre procedendo gli interventi nelle sei isole ambientali del centro storico (Portico d’Ottavia, piazza Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale, Ansa Barocca) per le quali sono allo studio i progetti di fattibilità tecnico-economica.

QUANDO SARÀ PRONTA ROMA CITTÀ 30?

Ma quando sarà pronta la Città 30 di Roma? Quando entrerà in funzione? L’approvazione definitiva dovrebbe arrivare già a settembre 2025, anche se i tempi dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di velocità non sono ancora stati definiti. L’obiettivo sarebbe quello di partire al massimo entro la metà del 2026.

L’assessore Patanè ha spiegato che l’iniziativa della Zona 30 allargata è partita direttamente dal sindaco Gualtieri che pur apprezzando il trend positivo degli ultimi anni (nei primi mesi del 2025 le vittime della strada sono diminuite del 15% rispetto al 2024, quando si era riscontrata già una riduzione dell’8%), ha ritenuto i miglioramenti non sufficienti e ha chiesto di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per rendere le strade di Roma più sicure, incluse soluzioni che fungano da deterrente contro l’eccesso di velocità.

ALTRE MISURE: AUTOVELOX E TELECAMERE AI SEMAFORI

E infatti sempre in queste ore si sta perfezionando un corposo pacchetto di interventi per adeguare la città agli standard di sicurezza delle grandi capitali europee: il Comune prevede di installare 60 autovelox tra fissi e mobili, che si aggiungeranno ai 20 già in uso dalla Polizia locale. I nuovi rilevatori saranno un po’ ovunque, in particolare in tangenziale su entrambi i lati all’altezza dei Campi Sportivi, più due in via Isacco Newton nonché sulla Cristoforo Colombo e a Centocelle, mentre in via del Mare verrà riattivato il Tutor. Entro novembre saranno inoltre installati altri Vista Red in 15 incroci, oltre agli 11 già montati, per sanzionare chi passa col semaforo rosso. Patanè ha specificato che sono stati posizionati sugli incroci più larghi, quelli nei quali l’automobilista deve fare più metri per passare da una parte all’altra e quindi ha una potenzialità offensiva maggiore.