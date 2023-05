Riparazione auto oltre il suo valore: è un diritto del proprietario

La riparabilità di un’auto incidentata troppo vecchia il cui valore commerciale non giustifica l’importo del risarcimento chiesto alle Assicurazioni spesso trova unica via verso la demolizione. Una recente ordinanza della Cassazione però interviene nuovamente sul risarcimento per le riparazioni di un’auto doppio rispetto al suo valore. Ecco cosa hanno stabilito i giudici.

RIPARARE UN’AUTO INCIDENTATA SE IL COSTO SUPERA IL VALORE

Quando l’Assicurazione si rifiuta di riconoscere il risarcimento richiesto per la riparazione di un’auto perché ritenuto antieconomico o superiore al valore che avrebbe sul mercato, la parte lesa ha la possibilità di ricorrere alla procedura di conciliazione per le controversie o al tribunale. Quindi l’opzione della demolizione auto perché troppo costosa da riparare secondo l’Assicurazione è solo l’ultima spiaggia. A confermarlo è l’ordinanza 10686/23 che, come altre a favore dei danneggiati, ha stabilito nuovi criteri di legittimità della parte lesa. “Da tempo i giudici ritengono lecito risarcire riparazioni il cui costo non supera ‘notevolmente’ il valore di mercato del veicolo, ma ora la Cassazione ha fatto di più” è il commento di Federcarrozzieri.

RIPARAZIONE AUTO OLTRE IL SUO VALORE: LA CASSAZIONE

Nel caso specifico la parte danneggiata aveva chiesto un risarcimento quasi doppio rispetto al valore dell’auto. La Cassazione ha stabilito che “tenendo conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo”, il limite al risarcimento da riconoscere per la riparazione dell’auto è il solo aumento di valore del veicolo. “Va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”. E’ l’estratto della sentenza riportata dalla Federazione Italiana Carrozzieri Indipendenti.

NEL 2022 OLTRE 1 MILIONE DI RADIAZIONI AUTO, IN PARTE RIPARABILI

Si tratta di un rafforzamento delle linee stabilite da ordinanze precedente a cui si farà riferimento sempre di più considerando che il parco circolante in Italia ha superato i 12 anni di età media e continua ad invecchiare. Nel 2022 sono state mandate alla demolizione 1.051.994 autovetture, “molte delle quali avrebbero potuto essere riparate e tornare a circolare in tutta sicurezza”, secondo Federcarrozzieri. Tuttavia secondo i dati dell’Automobile Club d’Italia, nel 2023, le demolizioni di autoveicoli si sono fermate con un presumibile aumento di veicoli circolanti non riparati, magari dopo un incidente, e in precarie condizioni di sicurezza.