Assicurazione auto: si cerca online soprattutto al Centro-Nord

Negli ultimi anni sempre più automobilisti fanno un maggior utilizzo di internet per confrontare i prezzi e trovare l’offerta RC auto migliore. La conferma arriva dall’Osservatorio di Segugio.it, il portale leader nell’individuare l’assicurazione auto online più economica per ogni tipologia di utente, che monitora mensilmente la penetrazione dell’online sul territorio, ossia il trend regionale del rapporto tra i preventivi RC e il parco veicoli delle autovetture. Analizzando il periodo compreso tra luglio 2023 e giugno 2024, risulta che il Lazio è la regione in cui gli automobilisti sono più attivi nella ricerca online dell’RC auto, con il 22,9% dei preventivi sul parco circolante auto, seguito dalla Sardegna (16,2%), dalla Lombardia (15,1%), dall’Emilia-Romagna (14,4%), dalla Liguria (14,2%) e dalla Toscana (13,7%). Sono, invece, meno attive nella ricerca online gli utenti di Valle d’Aosta, con l’1,9%, Trentino-Alto Adige, 3,4%, e Molise, 6,01%.

RC AUTO: QUANTO COSTA ASSICURARSI NEL 2024

Le ultime rilevazioni dell’Osservatorio, riferiti al mese di giugno 2024, dicono che il premio RC lordo per il comparto auto è stato di 442,1 euro, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso mese del 2023 e del 25,7% su giugno del 2022. Tuttavia, c’è da rilevare che nel 2024 i premi si sono stabilizzati e hanno iniziato a calare leggermente: in particolare, la riduzione da dicembre 2023 a giugno 2024 è stata del 3,6%.

RC AUTO: SEMPRE PIÙ AUTOMOBILISTI CAMBIANO COMPAGNIA PER RISPARMIARE

In questo contesto di rialzo dei prezzi, i guidatori si sono dimostrati maggiormente attivi nel ricercare una polizza più conveniente. Lo ha rilevato l’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative: il tasso di cambio compagnia – ovvero la percentuale di assicurati che al momento del rinnovo cambia assicurazione – è stato del 17,8% a gennaio 2024, in crescita di quasi 20 punti percentuali sullo stesso mese del 2023. Tuttavia, è ancora alta la percentuale di automobilisti che rinnova con la stessa compagnia, oltre l’82%, senza valutare eventuali alternative con prezzi più economici o con garanzie più adatte al proprio profilo di assicurato. Il consiglio per questi utenti è di confrontare i preventivi RC auto tramite un comparatore online, come Segugio.it, con il quale è possibile valutare gratuitamente più offerte e scegliere quella che soddisfa maggiormente le proprie esigenze. Dai dati dell’Osservatorio di giugno 2024 risulta infatti che la comparazione con Segugio.it ha consentito al 42,28% degli utenti di risparmiare oltre il 50% per la propria RC auto.

AUMENTI ASSICURAZIONE AUTO: È UNA DELLE CAUSE DELLA MAGGIORE EVASIONE ASSICURATIVA

Lo scorso anno è nuovamente cresciuto il numero dei veicoli che circolano senza assicurazione. Secondo le stime dell’ANIA, dopo la riduzione rilevata tra il 2017 ed il 2021, in cui si è passati da 2,8 a 2,4 milioni di veicoli non assicurati, nel 2023 si è tornati a 2,8 milioni. L’incidenza sul parco circolante è pari al 6%. Da segnalare che la diffusione dei veicoli non assicurati è eterogenea sul territorio: si registra un dato inferiore alla media nazionale solo al Nord, con il 4,6%, mentre è del 6,2% al Centro e raggiunge l’8,2% nelle Isole e l’8,6% del parco circolante al Sud – con un picco dell’11% in Campania.