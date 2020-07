Revoca Concessione Autostrade: le condizioni e i tempi dell’accordo

La revoca concessione autostrade disinnescata da un accordo Governo – ASPI in extremis: ecco le condizioni, i tempi dell’accordo e cosa cambierà

La revoca della concessione ad Autostrade sembrerebbe disinnescata, ma con condizioni e tempi dell’accordo tra il Governo e Atlantia, maggiore azionista attuale di Autostrade per l’Italia. L’accordo Governo-Autostrade non vede soddisfatto chi puntava alla revoca senza mezze misure, ma definisce delle tappe sul ridimensionamento della gestione di Autostrade che passerà allo Stato. Ecco cosa succederà dopo il nuovo ponte di Genova e le condizioni sulla revoca della concessione ad Autostrade.

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE: L’ACCORDO GOVERNO-ASPI

La bozza dell’accordo, seppure a grandi linee, sulla revoca concessione autostrade è riassunta nel comunicato del Consiglio dei Ministri, emanato dopo una notte di trattative. La revoca della concessione ad Autostrade non ci sarà, d’altronde non poteva che essere così considerando la penale nell’ordine di 20 miliardi di euro e la battaglia legale che si sarebbe innescata. Il tutto alla vigilia dell’apertura del nuovo ponte di Genova (foto sotto) che, paradossalmente, sarebbe stato affidato alla precedente gestione senza nessun cambiamento concreto. Il tira e molla tra Governo e ASPI si è protratto a lungo sulle modalità della transazione e sull’assetto societario. Ecco come la gestione di Autostrade passerà da ASPI (Atlantia) allo Stato nell’arco dei prossimi 12 mesi.

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE: LE NOVITA’ PRINCIPALI

L’accordo Governo-ASPI sulla revoca della concessione ad Autostrade si basa su un ruolo progressivamente ridimensionato della holding Atlantia in ASPI. In sostanza, le condizioni dell’accordo riguarderebbero una cessione della maggioranza di quote in ASPI da Atlantia (oggi all’88%) alla Cassa Depositi e Prestiti, controllata dal Ministero delle Finanze. In questo modo CDP avrebbe il 51%, portando però anche la partecipazione di Atlantia a circa il 10%. Non solo: sarebbe prevista anche l’esclusione di ASPI dal perimetro di Atlantia e relativa quotazione in borsa, portando ulteriormente a una riduzione di quote della holding. Ci sono anche altri punti caldi che hanno tenuto banco durante il CdM tra il 14 e il 15 luglio, sui cui il Governo avrebbe puntato i piedi:

– riduzione dei pedaggi autostradali;

– riduzione della penale che lo Stato riconoscerebbe in caso di revoca della concessione;

– il diritto di rescindere l’accordo in caso di gravi inadempienze da parte del gestore.

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE: CHI SI ACCOLLERA’ I RISCHI?

Al di là delle posizioni politiche a favore o contro la revoca della concessione ad Autostrade, la matassa non è facile da dipanare. In tutto ciò va ricordato anche che, evidentemente, qualcosa non ha funzionato per anni nell’attività di controllo del gestore. Bisognerà capire, quando saranno ufficiali le condizioni dell’accordo, come sarà vista la mossa del Governo agli occhi di nuovi investitori. Il rischio che il Governo possa intervenire riducendo la partecipazione azionaria, al di fuori del perimetro di valutazione anche penale di responsabilità, potrebbe disincentivare nuovi azionisti. Ma è lo stesso effetto che forse avrebbe avuto una revoca netta: elevato rischio d’investimento (sia per quanto appena detto, sia per lo stato di degrado di migliaia di opere pubbliche). E’ anche vero che un rapporto di Bankitalia ha rivelato i pochi reali investimenti in sicurezza a fronte dell’aumento dei pedaggi.