RC auto: quali compagnie hanno avuto più reclami nel 2022?

L’IVASS ha pubblicato i dati sui reclami alle compagnie assicurative relativi al 2022, con focus sui rami vita, danni esclusa RC auto e danni solo RC auto. Ovviamente le nostre attenzioni sono proiettate sull’ambito che ci interessa maggiormente (RCA) per scoprire quali compagnie hanno avuto più reclami nel 2022 per controversie inerenti l’area liquidativa, l’area amministrativa e l’area commerciale. Peccato solo che il report dell’IVASS non indichi i tempi di risposta e gli esiti dei reclami di ciascuna compagnia (che sarebbero stati utili per valutarne l’affidabilità in termini di rapporti con la clientela), limitandosi a fornire il dato complessivo.

Aggiornamento del 25 maggio 2022 con i dati relativi ai reclami RC auto nell’intero anno 2022.

RC AUTO: I RECLAMI ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

In base al regolamento vigente, chi ha un problema di qualsiasi tipo con una compagnia di assicurazione, nel campo della RC auto e in tutti gli altri, come prima cosa deve presentare un reclamo direttamente alla compagnia assicurativa interessata. Ogni impresa di assicurazione, infatti, ha un Ufficio Reclami tenuto a esaminare e valutare le lamentele dei clienti e a fornire un’adeguata risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato, oltre alle associazioni dei consumatori riconosciute.

Se l’invio del reclamo è avvenuto seguendo le corrette modalità, allegando la necessaria documentazione, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di rispondere, come detto, entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo. A quel punto di aprono due scenari:

se il reclamante giudica soddisfacente la risposta dell’assicurazione , la procedura di reclamo si chiude lì;

, la procedura di reclamo si chiude lì; qualora invece la risposta venga ritenuta non soddisfacente, o peggio ancora non si riceva nessun riscontro entro il tempo limite di 45 giorni, è possibile fare reclamo all’IVASS allegando gli stessi documenti già presentati alla compagnia assicurativa, oltre a una copia del reclamo precedentemente inviato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale risposta. Una volta esaminato il reclamo ricevuto, l’Istituto di Vigilanza ne trasmette copia alla compagnia interessata, intimandole di fornire i chiarimenti necessari e di rispondere in modo completo e tempestivo al cliente reclamante, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

RC AUTO: I RECLAMI DEL 2022

Durante l’anno 2022, si legge nel report IVASS, le imprese di assicurazione operanti in Italia (italiane e straniere regolarmente autorizzate), hanno ricevuto complessivamente dai consumatori 96.976 reclami, con un aumento del +4,3% rispetto al 2021. Di questi reclami 41.427 hanno riguardato il ramo RC auto, il 42,7% del totale: un dato superiore del +9,21% sull’anno precedente. Nel corso del 2022 il tempo medio di risposta ai reclamanti da parte delle compagnie, calcolato in 22 giorni, si è mantenuto significativamente al di sotto del limite di 45 giorni previsto dal regolamento; in merito all’esito, invece, le imprese di assicurazione hanno accolto totalmente i reclami nel 32% dei casi, il 10% delle controversie si è concluso con una transazione, mentre i reclami respinti sono stati pari al 58%.

RC AUTO: LE COMPAGNIE CHE HANNO AVUTO PIÙ RECLAMI NEL 2022

E veniamo al dato scorporato per ciascuna compagnia. Il report evidenzia per prima cosa il numero assoluto dei reclami ricevuti nell’ambito RC auto e poi, tra parentesi, il ben più significativo valore basato sul numero di reclami ogni 10.000 contratti stipulati, che offre un più corretto raffronto tra operatori di dimensioni spesso molto diverse.

Unipolsai Assicurazioni SpA 7.259 reclami (7,64 reclami ogni 10.000 contratti)

Allianz Direct 3.288 (19,44)

Genertel SpA 2.748 (32,72)

Allianz SpA 2.209 (4,59)

Generali Italia SpA 1.941 (4,76)

Great Lakes Insurance 1.860 (16,83)

Società Cattolica di Assicurazione SpA 1.840 (7,72)

Vittoria Assicurazioni SpA 1.673 (7,09)

Adriatic Osiguranje 1.566 (N/A)

Axa Assicurazioni SpA 1.368 (6,31)

Admiral Europe Compania de Seguros Sau 1.262 (13,75)

Linear Compagnia Assicuratrice SpA 1.223 (18,79)

Verti Assicurazioni SpA 1.206 (23,55)

Iptiq Emea P&C Sa 1.039 (11,61)

Iptiq Emea P&C Sa (LPS) 1.007 (32,26)

Dallbogg Insurance Isc 996 (N/A)

Groupama Assicurazioni SpA 846 (6,52)

Società Reale Mutua di Assicurazioni 773 (5,52)

Sara Assicurazioni SpA 642 (5,72)

Tua Assicurazioni SpA 602 (10,49)

Zurich Insurance Plc 554 (4,12)

Quixa SpA 549 (22,74)

Italiana Assicurazioni SpA 528 (5,83)

Sogessur SA 525 (15,54)

Zurich Insurance Company Ltd 471 (13,72)

Hdi Assicurazioni SpA 429 (5,85)

Allianz Viva SpA 322 (6,39)

Itas 302 (4,36)

Intesa Sanpaolo Assicura SpA 287 (9,57)

Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA 270 (8,54)

Euroherc Osiguranje 267 (NA)

HDI Italia SpA 257 (7,59)

Bene Assicurazioni SpA 212 (5,90)

Helvetia Sa 208 (4,61)

Arca Assicurazioni SpA 148 (11,90)

Unicredit Allianz Assicurazioni SpA 118 (12,74)

Axa MPS Assicurazioni Danni SpA 103 (7,74)

Credit Agricole Assicurazioni SpA 92 (14,47)

Assimoco SpA 86 (2,52)

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Se 54 (19,31)

Helvetia Italia Assicurazioni SpA 49 (4,50)

Greenval Insurance Dac 45 (4,82)

Aig Europe Sa 38 (11,63)

Assicuratrice Milanese SpA 29 (7,63)

Darag Deutschland Ag 25 (/)

Wakam 22 (20,48)

BCC Assicurazioni SpA 20 (8,52)

Euro Insurances Dac 16 (/)

Assicuratrice Val Piave SpA 15 (2,19)

Banco BPM Assicurazioni SpA 13 (15,10)

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana 13 (5,42)

Vera Assicurazioni SpA 10 (7,19)

Amtrust International Underwriters Dac 1 (/)

Chubb European Group Se 1 (/).

Quindi Unipolsai ha ricevuto più reclami di tutti in senso assoluto. Ma, in proporzione al numero di polizze stipulate Genertel, iptiQ (i cui prodotti assicurativi sono distribuiti da Prima) e Verti, tanto per citare tre esempi, ne hanno ricevuti decisamente di più.

Per i numeri dei reclami che riguardano tutte le altre compagnie e per ulteriori informazioni sul report IVASS 2022 vi rimandiamo alla sezione specifica sul sito dell’Istituto di vigilanza.