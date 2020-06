RC Auto Familiare: fino a -58% di risparmio tra chi l’ha usata

Quanto si risparmia con l’RC auto familiare? Ecco un’indagine che rivela i prezzi assicurazione in Italia con veicoli e classi di merito diverse

Quanto si risparmia con l’RC auto familiare? L’indagine di una nota piattaforma di preventivi online fa il punto da nord a sud. In media il risparmio dell’assicurazione auto unica per la famiglia è fino a più del 50%. Ecco i prezzi dell’assicurazione RC familiare in Italia.

RC AUTO FAMILIARE: L’INDAGINE SUI PREVENTIVI ONLINE

A qualche mese dall’entrata in vigore dell’RC familiare, la norma che consente ai membri di una famiglia di assicurare i veicoli con la classe di merito più favorevole, quanto si risparmia davvero? L’indagine online su oltre 87 mila preventivi rivela che il risparmio è maggiore con le auto (fino al 58%) rispetto alle moto (fino al 54%). Facendo qualche esempio sul costo dell’assicurazione auto familiare, vuole dire che passando da una classe 14 ad una classe 1, in media si può risparmiare 501 euro. Per una moto, invece, il risparmio medio è stato di 425 euro. Secondo i dati elaborati dall’indagine, in Italia per assicurare un’auto in classe 14 occorrono circa 857 euro. Un costo che, con l’RC familiare e la classe 1 di un altro veicolo in famiglia, scende a 356 euro, con un risparmio di 501 euro, pari al 58%. Ma i numeri cambiano di città in città.

RC AUTO FAMILIARE: QUANTO SI RISPARMIA SULL’ASSICURAZIONE

Guardando i dati relativi alla tre province esaminate (Milano, Roma e Palermo), il risparmio è comunque consistente, almeno sulla base dei preventivi. A Milano, ad esempio, assicurare un’auto in classe 14 costa in media 648 euro (233 euro con l’RC familiare, -64%). A Palermo il risparmio massimo rilevato da Facile.it si attesa al 57% (da 916 euro in 14^ a 397 euro in 1^ “familiare”). A Roma, invece, il risparmio massimo rilevato arriva, in media, al 55% (si passa dai 766 euro a 347 euro).

RC AUTO FAMILIARE: RISPARMIO E CLASSI

Guardando i costi nazionali, un automobilista che con l’RC familiare passa dalla classe 13 alla classe 1 risparmia il 45%. Se il passaggio avviene da una classe 10 alla classe 1, il risparmio si ferma al 25%. Meno nelle classi più virtuose: se l’automobilista si muove dalla classe 6 alla classe 1, il premio medio si riduce solo dell’11%.