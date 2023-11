RC auto: esposto all’Antitrust contro le clausole vessatorie

Il fronte contro le clausole vessatorie dei contratti RC auto, con particolare riferimento alle polizze che vincolano le riparazioni alle carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa, si amplia sempre di più: e così, dopo la proposta di legge della Regione Piemonte per eliminare questi vincoli, viene resa nota l’iniziativa di un gruppo molto eterogeneo di associazioni, che coinvolge consumatori, carrozzieri, periti, agenti assicurativi e familiari delle vittime della strada, consistente nella presentazione di testo di emendamento al Ddl Concorrenza e di un imminente esposto all’Antitrust a tutela di tutte le parti in causa.

POLIZZE RC AUTO CON RICORSO ALLE CARROZZERIE CONVENZIONATE

Sul banco degli imputati, si legge nella nota delle associazioni coinvolte, c’è sempre la solita prassi delle compagnie di assicurazioni di obbligare i propri clienti a riparare le autovetture presso le carrozzerie indicate dalle stesse imprese assicuratrici. Una clausola, spiegano, “vietata da tutte le norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza” e in aperto contrasto con l’art. 148 comma 11-bis del Codice delle assicurazioni private, in base al quale “resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia”.

Eppure tale norma risulta spesso elusa e inattuata perché nei contratti RC auto continuano a essere introdotte clausole che limitano o escludono il risarcimento per chi non si reca dal riparatore convenzionato con la compagnia, mediante penalizzazioni risarcitorie o indennitarie di vario tipo (come franchigie o scoperti supplementari). Peraltro senza che queste clausole comportino un consistente risparmio sul fronte delle tariffe.

RC AUTO E CLAUSOLE VESSATORIO: EMENDAMENTO AL DDL CONCORRENZA ED ESPOSTO ALL’ANTITRUST

Come anticipavamo all’inizio, le associazioni che hanno fatto fronte comune in quest’iniziativa provengono da vari ambiti, tutti a loro dire danneggiati dall’abuso delle compagnie assicurative: innanzitutto consumatori (Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, CTCU, Codici, Confconsumatori e Movimento Consumatori), ma anche carrozzieri (Federcarrozzieri e ACpGE), periti (AIPED), agenti assicurativi (SNA) e familiari delle vittime della strada (AIFVS).

Di qui l’emendamento al Ddl concorrenza con cui le associazioni chiedono di vietare alle imprese di assicurazione di “inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, pattuizioni contrattuali afferenti al risarcimento in forma specifica o alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati”, e a breve partirà pure l’esposto all’Antitrust.

CLAUSOLE VESSATORIE RC AUTO: LE RAGIONI DEI CONSUMATORI E DEI PERITI

“Abbiamo deciso di rivolgerci all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, particolarmente sensibile al tema degli abusi a danno dei consumatori, affinché apra una istruttoria sul caso”, ha confermato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. “Le clausole contestate non solo hanno l’effetto di restringere la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, cioè col riparatore di fiducia del danneggiato, risultando così vessatorie, ma integrano anche una pratica commerciale aggressiva in quanto esercitata mediante coercizione, compreso il ricorso a un indebito condizionamento per limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore”. Totalmente d’accordo il presidente dei periti (AIPED) Luigi Mercurio, secondo cui “le riparazioni devono essere effettuate a regola d’arte e senza condizionamenti, così da garantire la sicurezza delle auto, e allo stesso modo le perizie devono essere qualitativamente alte e del tutto indipendenti”.