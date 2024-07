Raduno internazionale Fiat 500 (4-7 luglio): omaggio speciale Mafra

Dal 4 al 7 luglio 2024, Garlenda ospiterà il 41° Meeting Internazionale Fiat 500, un evento che celebra non solo l’iconica utilitaria torinese, ma anche l’autentico “gusto italiano”. Questo raduno annuale è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo, che si riuniscono per condividere storie, esperienze e, soprattutto, per mostrare le loro amate Fiat 500. Anche in questo raduno che si preannuncia ricco di emozioni, Mafra, lo specialista del car care, sarà special sponsor e accoglierà i partecipanti con un omaggio davvero speciale e in linea con l’evento.

MAFRA, SPONSOR DI ECCELLENZA AL MEETING INTERNAZIONALE DELLA FIAT 500

Il Meeting del celebre “Cinquino” vede la partecipazione speciale di Mafra, rinomata azienda italiana leader nella produzione di prodotti per la cura dell’auto. Mafra non solo condivide la passione per la storica Fiat 500, ma si impegna attivamente a supportare i partecipanti con un welcome kit di alta qualità. Il kit include prodotti essenziali per mantenere le vetture in condizioni ottimali, garantendo che ogni Fiat 500 possa splendere al massimo del suo splendore anche durante l’evento.

Il welcome kit di Mafra comprende:

Glass Cleaner : Uno sgrassatore per vetri e cristalli, ideale per eliminare aloni, unto, macchie e ditate, garantendo una visibilità impeccabile.

: Uno sgrassatore per vetri e cristalli, ideale per eliminare aloni, unto, macchie e ditate, garantendo una visibilità impeccabile. HP 12 : Un potente sgrassatore universale multiuso, efficace su tutte le superfici dell’auto, incluso il motore.

: Un potente sgrassatore universale multiuso, efficace su tutte le superfici dell’auto, incluso il motore. Plastic Care 3 in 1: Un prodotto specifico per la pulizia delle plastiche, capace di rimuovere completamente qualsiasi macchia, mantenendo le superfici interne dell’auto come nuove.

IL PROGRAMMA DEL 41° MEETING INTERNAZIONALE FIAT 500

Il Meeting Internazionale Fiat 500 si articola in quattro giornate ricche di eventi e attività:

Giovedì 4 luglio : L’evento inizia con l’AperiMeeting presso il centro commerciale e Ipercoop Le Serre di Albenga, seguito dalla serata “Buon compleanno Fiat 500” a Garlenda, con musica e danza.

: L’evento inizia con l’AperiMeeting presso il centro commerciale e Ipercoop Le Serre di Albenga, seguito dalla serata “Buon compleanno Fiat 500” a Garlenda, con musica e danza. Venerdì 5 luglio : La giornata prevede il mercato Punto Amico, l’inaugurazione del Meeting e della Mostra, e il Giro Turistico ad Alassio, dove i partecipanti possono prendere parte alla scuola di pesto.

: La giornata prevede il mercato Punto Amico, l’inaugurazione del Meeting e della Mostra, e il Giro Turistico ad Alassio, dove i partecipanti possono prendere parte alla scuola di pesto. Sabato 6 luglio : In programma la passeggiata in Borgata Castelli, la presentazione di un libro sulla cucina ligure, e il Grand Tour “Il gusto italiano” con destinazione Pieve di Teco. La serata culmina con il Gran Galà 500 e un dj set.

: In programma la passeggiata in Borgata Castelli, la presentazione di un libro sulla cucina ligure, e il Grand Tour “Il gusto italiano” con destinazione Pieve di Teco. La serata culmina con il Gran Galà 500 e un dj set. Domenica 7 luglio: La giornata conclusiva include il mercato Punto Amico e la Gran Parata della Riviera per Andora, con spettacoli e intrattenimenti al Parco delle Farfalle.

MAFRA E LA PASSIONE PER LA FIAT 500

La presenza di Mafra al Meeting Internazionale Fiat 500 sottolinea l’importanza della cura e della manutenzione delle auto storiche. Con i suoi prodotti di alta qualità, Mafra contribuisce a preservare il patrimonio automobilistico italiano (come durante gli eventi speciali Mafra Maniacs Day), rappresentato dall’icona che ha motorizzato il Paese, la Fiat 500. Questo incontro è un’occasione per celebrare la storia e l’eredità di una delle auto più amate al mondo, offrendo a tutti gli appassionati un’opportunità unica di condividere la loro passione e di prendersi cura delle loro vetture con i migliori prodotti sul mercato.