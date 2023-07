Labocosmetica cambia look: il nuovo design del car detailing Mafra

Labocosmetica, l’azienda pioniera nel portare il car detailing made in Italy nel mondo, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, ha di recente presentato il suo nuovo design della gamma prodotti, frutto dell’esperienza dei car detailer Labocosmetica che si fonde con il design funzionale e innovativo. Il risultato è uno stile distintivo nuovo che caratterizza i prodotti Labocosmetica sia esteticamente sia nell’utilizzo pratico. Vediamo tutti i dettagli.

LABOCOSMETICA (MAFRA): L’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI PER CAR CARE E CAR DETAILING

Il nuovo design di Labocosmetica è il frutto di un processo creativo che ha coinvolto designer, ingegneri ed esperti del settore – spiega Mafra – con l’obiettivo di offrire prodotti all’avanguardia che soddisfano le esigenze dei professionisti del car detailing. Ogni dettaglio, infatti, è stato ideato per migliorare l’esperienza di utilizzo, dalle forme dei contenitori, ai materiali e finiture della nuova gamma Labocosmetica. “Questa nuova creazione rappresenta un importante passo avanti per Labocosmetica – continua l’azienda – consolidando ulteriormente la sua reputazione come ambasciatore del car detailing italiano nel panorama internazionale”.

NUOVI MATERIALI DI QUALITÀ E NUOVA IDENTITÀ DEI PRODOTTI LABOCOSMETICA

Una delle caratteristiche distintive del nuovo design di Labocosmetica è l’utilizzo di materiali di elevata qualità. Il nuovo design dei contenitori non si basa solo su elementi decorativi, ma hanno anche una funzione pratica. Grazie al design antiscivolo, le linee offrono una presa sicura e stabile durante l’utilizzo, migliorando il grip e consentendo una maggiore precisione nei dosaggi. I professionisti del settore possono così lavorare in modo sicuro ed efficiente, senza preoccuparsi di scivolamenti indesiderati.

La scelta del colore nel nuovo design di Labocosmetica non è casuale, ma orientata alla riconoscibilità dei prodotti e alla facilità di lettura. Una miscela di tonalità cangianti, permette di riconoscere più facilmente ogni prodotto tra i vari presenti sul mercato. Inoltre, il nome di ciascun prodotto è stampato in “oro colato”, come spiega Mafra, con una tecnologia antiriflesso che ottimizza la leggibilità. Queste scelte cromatiche offrono ai professionisti del car detailing la possibilità di creare contenuti esteticamente coinvolgenti, ad esempio nelle attività di promozione e divulgazione sui canali social. A questa pagina puoi trovare l’elenco dei distributori e car detailer certificati Labocosmetica.

NUOVE ETICHETTE LABOCOSMETICA: A COSA SERVE IL QR CODE

Labocosmetica ha fatto un grande utilizzo di nuove tecnologie anche nell’etichettatura dei suoi prodotti, ha semplificato l’etichettatura, eliminando elementi superflui e focalizzandosi sui dettagli essenziali che migliorano la leggibilità e l’impatto visivo. Anche questa scelta è stata fatta per alleggerire il design complessivo dell’etichetta e agevolare la lettura dei contenuti informativi sui prodotti. Sul retro di ogni confezione poi c’è un QR Code scansionabile con uno smartphone, che permette di accedere a molte informazioni approfondite sul singolo prodotto, suggerimenti di applicazione, video dimostrativi e molto altro ancora.