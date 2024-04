Mafra Maniac Days: gli appuntamenti per il car detailing di qualità

Aprile e maggio portano con sé l’opportunità imperdibile di immergersi nell’universo affascinante del car detailing firmato Mafra presso l’Officina Befuel di Fede Perlam. I Mafra Maniac Days offrono ai partecipanti l’occasione di apprendere le tecniche più avanzate per prendersi cura della propria auto, utilizzando i rinomati prodotti della linea Maniac. Ecco come e quando partecipare.

COSA SONO I MANIC DAYS MAFRA

Durante i Maniac Days, i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in varie attività legate al car detailing. Tra le esperienze offerte, si includono:

Tecniche di lavaggio esterno: un approfondimento completo sul perfetto lavaggio dell’auto, con un focus sulla protezione della carrozzeria per farla brillare come nuova. Tecniche di lavaggio interno: i partecipanti impareranno a pulire gli interni dell’auto, rimuovendo macchie e polvere per mantenere un abitacolo fresco e impeccabile. Pulizia e decontaminazione: questa fase cruciale del car detailing si concentra sulla rimozione di impurità che potrebbero danneggiare la vernice dell’auto, garantendo un trattamento completo e professionale.

IL PROGRAMMA MANIAC DAYS MAFRA 2024

Guidati da Fede Perlam, esperto nel settore del car detailing, i Maniac Days si terranno in due imperdibili date: sabato 13 aprile e sabato 18 maggio 2024. Con soli 20 posti disponibili per ogni giornata, vi consigliamo di prenotare in anticipo un posto ai Manic Days Mafra 2024 per garantirsi un posto e i vantaggi speciali offerti da Mafra.

I partecipanti avranno l’opportunità di provare in anteprima le ultime novità della linea Maniac, tra cui:

Insect Remover : un prodotto appositamente formulato per rimuovere insetti e sporco dalla carrozzeria dell’auto.

: un prodotto appositamente formulato per rimuovere insetti e sporco dalla carrozzeria dell’auto. Rain Speed : una soluzione idrofobica per creare un rivestimento che permette all’acqua di scivolare via dal parabrezza senza l’uso dei tergicristalli.

: una soluzione idrofobica per creare un rivestimento che permette all’acqua di scivolare via dal parabrezza senza l’uso dei tergicristalli. Waterless: una soluzione rivoluzionaria per il lavaggio auto senza acqua, ideale per lavorare ovunque.

SCONTI E VANTAGGI MAFRA AI MANIAC DAYS

I partecipanti ai Maniac Days riceveranno una serie di omaggi e vantaggi esclusivi, tra cui:

un cappellino in edizione limitata “Maniac Days – Befuel”;

in edizione limitata “Maniac Days – Befuel”; una welcome bag contenente prodotti della linea Maniac del valore superiore a 30 euro ;

contenente prodotti della linea Maniac del ; adesivi esclusivi Befuel;

esclusivi Befuel; un attestato di partecipazione ai Maniac Days.

Inoltre, i partecipanti riceveranno un coupon sconto del 25% da utilizzare entro il 31 dicembre 2024 su mafra.shop per l’intera gamma di prodotti di qualità Mafra. Inoltre, saranno inclusi automaticamente nel gruppo Facebook privato “Mafra Club”, dove potranno continuare a interagire e ricevere consigli dagli altri appassionati.

Le iscrizioni ai Mafra Maniac Days sono già aperte, con un’offerta speciale di sconto del 25% a 119,99 €, anziché 159,99 €. Cosa aspetti? Iscriviti!