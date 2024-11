Radio, da FM a DAB: dal 1° gennaio 2025 switch-off in Svizzera

La rivoluzione della radio digitale DAB è ormai alle porte in Svizzera. A partire dal 1° gennaio 2025, le emittenti della SSR (Società svizzera di radiotelevisione) interromperanno definitivamente le trasmissioni in FM, segnando una svolta importante per il servizio radiofonico e la sicurezza stradale. Il Touring Club Svizzero (TCS) raccomanda di adeguarsi alla tecnologia DAB+ (Digital Audio Broadcasting) per rimanere aggiornati su notizie, condizioni del traffico e avvisi fondamentali per la sicurezza.

IL PASSAGGIO DA FM A DAB+ IN SVIZZERA

Con l’abbandono dell’FM da parte della SSR, chi possiede un’autoradio che supporta esclusivamente questa tecnologia non sarà più in grado di ricevere gli aggiornamenti trasmessi dai canali pubblici, inclusi quelli sulle condizioni del traffico. Ma perché è importante continuare a ricevere i bollettini SSR? Il TCS spiega che in Svizzera si registrano ogni anno circa 2.600 segnalazioni di situazioni critiche come veicoli contromano o animali sulla carreggiata. Per evitare rischi, è fondamentale che tutti gli automobilisti abbiano accesso a informazioni tempestive e gratuite.

4 AUTO SU 10 IN SVIZZERA NON SONO ANCORA DAB+

Il passaggio alla radio DAB+ offre diversi vantaggi:

qualità audio superiore rispetto alla FM, senza interferenze;

rispetto alla FM, senza interferenze; maggior numero di stazioni disponibili, comprese molte emittenti private che trasmettono a livello regionale o nazionale.

disponibili, comprese molte emittenti private che trasmettono a livello regionale o nazionale. continuità di segnale, eliminando la necessità di cambiare frequenza durante i viaggi.

Nonostante il progresso tecnologico, si stima che alla fine del 2024 circa 1,8 milioni di autovetture circolanti in Svizzera, pari al 38% del totale, saranno ancora prive di ricevitori DAB+. Per questi veicoli, la soluzione più pratica è rappresentata dagli adattatori DAB, dispositivi economici e facili da installare, che consentono di aggiornare le autoradio senza dover sostituire l’intero sistema. Tuttavia, il TCS afferma che alcune radio private continueranno a trasmettere in FM probabilmente fino alla fine del 2026.

COME AGGIORNARE LA RADIO AL DAB+

Esistono due principali opzioni per passare al DAB+: