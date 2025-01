Quiz patente: a Milano metal detector contro le truffe agli esami

La Motorizzazione Civile di Milano, che coordina anche le sezioni di Lodi e Pavia, si mobilita contro le truffe agli esami per la patente e a partire dal 3 febbraio 2025 introduce nuove regole innalzando il livello dei controlli all’ingresso delle aule dove si svolgono i quiz. In pratica, un rilevatore di apparecchiature elettroniche simile ai metal detector verificherà che i candidati siano privi di qualunque strumento che possa aiutarli a superare illecitamente i quiz patente, come telefoni cellulari, telecamerine e auricolari collegati a suggeritori esterni.

ESAMI QUIZ PATENTE: A MILANO IL METAL DETECTOR CONTRO LE TRUFFE

A decorrere da lunedì 3 febbraio 2025 il rilevatore di apparecchiature elettroniche sarà posizionato nella zona di accesso al corridoio che conduce alle aule della Motorizzazione di Milano dove si svolgono gli esami di teoria della patente. Per non generare rallentamenti nell’afflusso, sarà necessario che i candidati si presentino già privi di dispositivi di comunicazione di qualsiasi natura e anche di oggetti metallici che possano essere rilevati dallo strumento. Poiché gli uffici sono al momento sprovvisti di appositi contenitori, le apparecchiature elettroniche e gli oggetti metallici in possesso dei candidati saranno presi in custodia per l’intera durata della prova da eventuali accompagnatori o, in mancanza di questi, dai rappresentanti delle autoscuole.

Importante: qualora per qualche candidato non fosse individuata o individuabile l’eventuale fonte di allarme che determini l’attivazione del dispositivo metal detector, potrà essergli inibito il sostenimento dell’esame.

QUIZ PATENTE MILANO: NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI

Un’altra condizione posta dalla Motorizzazione di Milano, necessaria ad assicurare l’ordinato e sicuro svolgimento delle prove, è che sia consentito l’accesso al corridoio cui si affacciano le aule dei quiz esclusivamente ai candidati e al personale autorizzato. Eventuali accompagnatori saranno quindi pregati di attendere in sala di aspetto, in particolare nella zona esterna a quella circoscritta. In proposito, è stata richiesta l’autorizzazione a diramare il segnale video dall’interno delle aule verso il monitor esterno. Per cui, se concessa, sarà comunque possibile visualizzare lo svolgimento degli esami.

ESAMI TEORIA PATENTE: IL FENOMENO DELLE TRUFFE È MOLTO DIFFUSO

Le decisioni prese dalla Motorizzazione di Milano possono sembrare eccessivamente severe ma in realtà non sono nemmeno inedite in Italia, visto che alcuni mesi fa aveva fatto lo stesso la Direzione Generale del Nord-Est. Il fenomeno delle truffe ai quiz patente per superare gli esami con stratagemmi truffaldini è infatti molto diffuso, rappresentando un serio pericolo per la sicurezza stradale, oltre che un comportamento evidentemente illecito.

A questo proposito ricordiamo che al di là del sequestro temporaneo di qualunque apparecchiatura elettronica (che verrà naturalmente restituita al termine dell’esame), durante lo svolgimento della prova è assolutamente vietato anche:

consultare testi, fogli o manoscritti;

comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall’esaminatore;

spegnere il PC (se non autorizzati);

utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il PC assegnato, palmari o altre apparecchiature informatiche;

disconnettere i cavi delle postazioni.

Allo stesso tempo in nessun caso il personale esaminatore è autorizzato a perquisire manualmente i candidati.