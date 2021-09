Quanto guadagna la Casa dalla vendita di una sola auto?

Ferrari è il brand auto più redditizio del 2021: ecco quanto guadagna per ogni auto venduta, mentre altri perdono soldi

Vi siete mai chiesti quanto guadagna un Costruttore dalla vendita di ogni auto? Un’interessante indagine rivela che Ferrari è il Brand che ha ottenuto i maggiori profitti nel primo semestre 2021. Se è vero che con le auto economiche e dai grandi volumi si guadagna poco, anche produrre e vendere supercar non sempre assicura enormi profitti. Anzi, spesso sono proprio i Brand di lusso che perdono più soldi per ogni supercar venduta.

LA CLASSIFICA DELLA REDDITIVITA’ DEI BRAND AUTO NEL 2021

Dall’indagine Jato sui guadagni delle Case auto nel primo semestre 2021, emerge che Ferrari è il Brand più profittevole. L’indagine Car Industry Analysis ha stilato la classifica della redditività delle Case auto, in cui emerge quali sono i Brand che ottengono più profitti dalla vendita di ogni auto. Ferrari è il Brand che per ogni 100 euro di ricavi, nel 2021 ha messo in cassa oltre 26 euro (redditività oltre 26%). Oltre il doppio di BMW e Daimler e quasi il triplo di Toyota (primo costruttore di auto al mondo nel 2020) e Stellantis. Come si vede dall’infografica sotto, all’estremo opposto l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ha guadagnato circa 1,6 euro (redditività del 1,67%). Non basta però costruire auto di lusso per guadagnare. “Una cosa è fare supercar, un’altra è venderle e guadagnare denaro”, afferma in post su LinkedIn Felipe Munoz, Global Analyst di Jato. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

QUANTO GUADAGNA FERRARI PER OGNI AUTO VENDUTA

Nonostante sul mercato ci siano molti brand di auto sportive di lusso, Ferrari ha una situazione finanziaria ben diversa da Aston Martin e McLaren, anzi opposta. Nel primo semestre 2021 Ferrari ha venduto circa 5.500 auto nuove per un totale di 2 miliardi di euro. L’importo è 3,5 volte superiore alle entrate di Aston Martin (2900 auto vendute) e quasi 5 volte superiore a quelle di McLaren (1112 auto vendute). Nonostante il prezzo medio di una Ferrari sia simile a quello di una McLaren, la Ferrari ha guadagnato 537 milioni di euro, mentre Aston Martin e McLaren hanno perso rispettivamente 9,5 e 44,3 milioni di euro. Quanto guadagna Ferrari dalla vendita di ogni auto? Tolti i costi dai ricavi delle vendite, Ferrari ha guadagnato circa 98 mila euro per ogni auto venduta, mentre Aston Martin ha perso 15.300 euro e McLaren 8.500 euro per ogni auto venduta. A proposito, sai dopo averla comprata, quanto costa la manutenzione di una supercar? Ecco i costi ufficiali dei tagliandi Ferrari e Lamborghini.

LE SUPERCAR INVECCHIANO E FANNO PERDERE SOLDI

Se si considerano i dati Jato relativi al 2020 si scopre tra le vendite di auto sportive di lusso i volumi sono stati fortemente influenzati dalla disponibilità di modelli più recenti. L’indagine su 84 mercati, ha stabilito che in media il mercato è calato del 39% con la Ferrari 812 Superfast in testa per vendite, davanti alla Aston Martin DBS Superleggera e alla McLaren 700. La Lamborghini Aventador, sulla scena dal 2011, nel 2020 ha perso più di tutte le altre concorrenti.