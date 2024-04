La Tesla non è un marchio economico ma grazie all’affidabilità delle sue auto, che piacciono anche a chi non ama particolarmente la mobilità elettrica, e alla popolarità del suo proprietario, il controverso Elon Musk, è riuscita a ritagliarsi una buona nicchia di mercato: 16.633 vetture vendute in Italia nel 2023, +196,75% sull’anno prima e meglio di case storiche come Mazda, Seat, Land Rover e Honda. Ma quanto costa la Tesla più economica? Meno di ciò che si possa immaginare, soprattutto considerando che rispetto al passato adesso ci sono due modelli che possono beneficiare degli incentivi auto.

LISTINO PREZZI TESLA 2024

Attualmente in Italia sono in vendita quattro modelli di Tesla, considerando che il pickup Cybertruck non è ancora commercializzato in Europa (e chissà se lo sarà mai). Ecco il listino prezzi italiano di Tesla aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Model 3 RWD con trazione posteriore: 40.490 euro

con trazione posteriore: 40.490 euro Model 3 Long Range con trazione integrale: 47.990 euro

con trazione integrale: 47.990 euro Model Y RWD con trazione posteriore: 42.690 euro

con trazione posteriore: 42.690 euro Model Y Long Range con trazione posteriore: 48.990 euro

con trazione posteriore: 48.990 euro Model Y Long Range con trazione integrale: 51.990 euro

con trazione integrale: 51.990 euro Model Y Performance con trazione integrale: 57.990 euro

con trazione integrale: 57.990 euro Model S Dual Motor con trazione integrale : 93.990 euro

con trazione integrale 93.990 euro Model S Plaid: 108.990 euro

108.990 euro Model X Dual Motor: 100.990 euro

100.990 euro Model X Plaid: 115.990 euro.

La Tesla più economica è quindi la Model 3 RWD con trazione posteriore che costa 40.490 euro, prezzo tra l’altro ribassato proprio da pochi giorni. L’entry level Tesla è comunque una macchina di tutto rispetto con 513 km di autonomia, accelerazione 0-100 in 6,1 secondi e velocità massima 201 km/h.

QUANTO COSTA LA TESLA CON GLI INCENTIVI

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alle versioni base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione. Tenendo però conto che in Italia sono disponibili gli incentivi auto per l’acquisto di auto elettriche, il prezzo reale della Tesla Model 3 RWD in realtà è ancora più basso: occorre infatti togliere 5.000 euro in caso di rottamazione di un’auto fino a Euro 4, oppure 3.000 euro senza rottamazione. Ma questo è niente: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i nuovi incentivi che promettono sconti fino a 13.750 euro se si rispettano determinate condizioni. E a quel punto sarà davvero possibile comprare una Tesla a prezzi quasi stracciati.

QUALI AUTO TESLA BENEFICIANO DEGLI INCENTIVI AUTO?

Bisogna però considerare che non tutti i modelli Tesla usufruiscono degli incentivi perché il regolamento dell’Ecobonus, presente e futuro, prevede un tetto massimo di spesa per le auto elettriche. Ossia si possono acquistare modelli che costano al massimo 35.000 euro + Iva, ossia 42.700 euro. Significa che in base all’attuale listino prezzi Tesla sono incentivabili solamente la Model 3 RWD e la Model Y RWD. Però attenzione: il tetto di 42.700 euro comprende anche eventuali accessori e optional. Nel senso che se si compra, per esempio, una Model 3 da 40.490 euro e si aggiunge un optional da 3.000 euro, la macchina viene a costare 43.490 euro e dunque non può più usufruire dello sconto statale.