Fin dalla sua fondazione nel 1926 (anche se il nome Mercedes associato ad autovetture esiste dal 1902), il marchio Mercedes-Benz è sinonimo di lusso, eleganza e qualità. Molti sognano di possedere una Mercedes ma pochi ci riescono, visto che le auto con la stella a tre punte non sono esattamente a buon mercato. Tuttavia in Italia nel 2023 ne sono state immatricolate più di 50 mila, fonte UNRAE, in aumento del +13% sull’anno prima. A dimostrazione che il sogno di avere una Mercedes non è così irrealizzabile. Ma quanto costa la Mercedes più economica? Scopriamolo dai prezzi del listino ufficiale.

MERCEDES PIÙ ECONOMICA: QUAL È, QUANTO COSTA?

Attualmente la gamma Mercedes-Benz disponibile in Italia è composta da una quarantina di modelli, alcuni di fascia molto alta come il Suv Maybach EQS che parte da 217 mila euro, e altri meno costosi. Per trovare una Mercedes economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come Citan, Classe T, Classe A, CLA e Classe B che sicuramente non costano poco ma sono decisamente più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le Mercedes che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Citan 1.3 110 Tourer Long (2021): 29.487 € Classe T 160 Executive Long (2023): 30.593 € Citan 1.3 113 Tourer Long (2021): 30.712 € Classe T 180 Executive Long (2023): 31.763 € Citan 1.5 110 CDI Tourer Long (2021): 30.712 € Classe T 160d Executive Long (2023): 31.986 € Citan 1.5 112 CDI Tourer Long (2023): 32.072 € Classe T 160 Sport Long (2023): 32.634 € Citan 1.3 113 Tourer Extralong (2023): 32.744 € Classe T 180d Executive Long (2023): 33.158 €.

La Mercedes più economica è quindi la multispazio Citan 1.3 110 Tourer Long model year 2021 che costa 29.487 euro. Si tratta della versione con motore 1.3 cc quattro cilindri a benzina da 102 CV/75 kW, con consumi dichiarati dalla Casa di 6,8 l/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 stimati in 153 g/km. Un’altra Mercedes relativamente economica è la monovolume Classe T che parte da 30.593 euro.

A titolo di cronaca la Classe A più economica costa 34.910 euro, la CLA Coupé più economica costa 35.027 euro, la CLA Shooting Brake più economica costa 35.787 euro e la Classe B più economica costa 38.158 euro. Poi si va direttamente sopra i 40.000 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE MERCEDES-BENZ MARZO 2024

A marzo 2024 i modelli Classe A 250 e Plug-in hybrid Hatchback Progressive (prezzo chiavi in mano 51.135,69 euro) e CLE 300 4Matic Coupé AMG Line Advanced (prezzo chiavi in mano 73.910,94 euro) vengono proposti con la formula del finanziamento con Maxi Rata myDrivePass.

Per la Classe A 250 e Plug-in hybrid Hatchback Progressive la soluzione prevede anticipo di 9.450 euro, 35 rate mensili da 500 euro (TAN 4,90% e TAEG 5,48%) e maxi rata finale da 29.428 euro.

la soluzione prevede anticipo di 9.450 euro, 35 rate mensili da 500 euro (TAN 4,90% e TAEG 5,48%) e maxi rata finale da 29.428 euro. Per CLE 300 4Matic Coupé AMG Line Advanced serve invece un anticipo di 19.000 euro, 35 rate mensili da 640 euro e maxi rata finale di 42.609,81 euro.

L’offerta è valida su tutta gamma (escluse AMG) ed è soggetta a disponibilità limitata per contratti sottoscritti entro il 31 marzo 2024 e immatricolazioni entro il 30 giugno 2024. Maggiori informazioni qui.

QUANTO COSTA LA MERCEDES CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema possono beneficiare degli incentivi solo i modelli elettrici e plug-in di Mercedes-Benz.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Con questi nuovi incentivi anche i modelli termici della Mercedes potrebbero costare molto meno. Tuttavia i limiti di emissioni di CO2 per le auto nuove fino a 135 g/km (160 g/km per le usate) e il tetto massimo di spesa rischiano di tagliar fuori dagli incentivi buona parte della gamma Mercedes.