Berlina sportiva appartenente al segmento D, l’Alfa Romeo Giulia è uno dei modelli di maggior successo del Biscione ed è stata recentemente sottoposta a leggero restyling, in attesa della nuova versione elettrica che arriverà nel 2026 e che secondo le anticipazioni del CEO Jean-Philippe Imparato “sarà una bomba“. La Giulia non è naturalmente una macchina a buon mercato, collocandosi in una fascia medio-alta, e chi vuole averla deve mettere in conto di pagare una cifra importante. Ma esattamente quanto costa la Giulia a benzina e diesel? Scopriamolo dal listino ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIA: QUANTO COSTA?

Attualmente sono in vendita 10 allestimenti della Giulia, di cui 6 con alimentazione diesel e 4 benzina, inclusa la versione Quadrifoglio. I modelli a gasolio sono mediamente meno cari di quelli a benzina. Ecco i prezzi aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo:

Alfa Romeo Giulia diesel

Giulia 2.2 TD 160 CV AT8 Sprint (2023): 49.850 €

Giulia 2.2 TD 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint (2023): 54.850 €

Giulia 2.2 TD 160 CV AT8 Veloce (2023): 55.350 €

Giulia 2.2 TD 160 CV AT8 Tributo Italiano (2023): 58.850 €

Giulia 2.2 TD 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce (2023): 60.350 €

Giulia 2.2 TD 210CV AT8 AWD Q4 Tributo Italiano (2023): 63.850 €.

Alfa Romeo Giulia benzina

Giulia 2.0 T 280 CV AT8 AWD Q4 Sprint (2023): 57.350 €

Giulia 2.0 Turbo 280CV AT8 AWD Q4 Veloce (2023): 62.850 €

Giulia 2.0 T 280 CV AT8 AWD Q4 Tributo Italiano (2023): 66.350 €

Giulia 2.9 T V6 AT8 Quadrifoglio (2023): 95.700 €.

Quindi la Giulia a benzina che costa meno è la 2.0 T 280 CV AT8 AWD Q4 Sprint model year 2023 a 57.350 euro, mentre la Giulia più economica in assoluto è il modello con motore diesel 2.2 TD 160 CV AT8 Sprint che viene via a poco meno di 50.000 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE ALFA ROMEO GIULIA

Insomma, come avevamo anticipato i prezzi sono importanti. Ma c’è la possibilità di risparmiare qualcosa sul costo dell’Alfa Romeo Giulia approfittando di qualche offerta della casa madre?

In effetti fino al 31 marzo 2024 tutta la gamma Alfa Romeo è offerta a un prezzo promozionale con la formula di finanziamento Alfa Top Lease che prevede un anticipo, 35 rate mensile e maxi rata finale (o in alternativa la sostituzione o la restituzione dell’auto). Approfittando di questa promozione i prezzi della Giulia scendono così:

Giulia 2.2 TD 160 CV AT8 Sprint diesel: da 49.850 a 44.965 €

Giulia 2.2 TD 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint diesel: da 54.850 a 49.465 €

Giulia 2.2 TD 160 CV AT8 Veloce diesel: da 55.350 a 48.828 €

Giulia 2.2 TD 160 CV AT8 Tributo Italiano diesel: da 58.850 a 51.908 €

Giulia 2.2 TD 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce diesel: da 60.350 a 53.228 €

Giulia 2.2 TD 210CV AT8 AWD Q4 Tributo Italiano diesel: da 63.850 a 56.308 €.

Giulia 2.0 T 280 CV AT8 AWD Q4 Sprint benzina: da 57.350 a 51.715 €

Giulia 2.0 Turbo 280CV AT8 AWD Q4 Veloce benzina: da 62.850 a 55.428 €

Giulia 2.0 T 280 CV AT8 AWD Q4 Tributo Italiano benzina: da 66.350 a 58.508 €

Giulia 2.9 T V6 AT8 Quadrifoglio benzina: da 95.700 a 86.230 €.

ALFA ROMEO GIULIA: INCENTIVI STATALI

Nessuna possibilità, invece, di beneficiare di vecchi e nuovi incentivi statali per abbattere il prezzo di listino della Giulia, a benzina o diesel che sia. Anche quando partirà il nuovo schema dell’Ecobonus, che prevede sconti pure per le auto termiche, tutte le Giulia saranno automaticamente escluse per il prezzo (gli incentivi per auto benzina e diesel andranno solo a vetture che costano al massimo 42.700 euro Iva inclusa) e, in molti casi, anche per le emissioni di CO2, visto che buona parte della gamma Giulia supera la soglia limite di 135 g/km. Qualche possibilità in più con gli incentivi per l’acquisto di auto usate che avranno un limite di CO2 fissato a 160 g/km e un prezzo massimo di 30.500 euro Iva inclusa.