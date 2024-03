Grazie ai prezzi competitivi e alla qualità complessivamente buona delle vetture, Dacia si è ritagliata un’importante nicchia nel mercato auto italiano con una quota del 5,46%, chiudendo il 2023 con 85.568 immatricolazioni (+26,98% sull’anno prima), quarta marca più venduta dopo Fiat, Volkswagen e Toyota. Merito soprattutto dei bestseller Sandero e Duster, entrambi nella top-ten delle vendite in Italia. Ma quanto costa la Dacia più economica? Scopriamolo dai prezzi di listino ufficiali, aggiornati al 19 marzo 2024.

DACIA PIÙ ECONOMICA: QUAL È?

Il listino prezzi Dacia aggiornato a marzo 2024 si è appena arricchito del nuovo Dacia Duster, giunto alla terza serie, disponibile su ordinazione in 12 allestimenti a partire da 19.900 euro. Ma fino a esaurimento scorte c’è ancora il vecchio Duster che costa decisamente meno. La gamma è completata dalla vendutissima Sandero nelle versioni Streetway e Stepway, dal monovolume Jogger e dalla berlina 100% elettrica Spring.

Dacia Sandero Streetway : 7 allestimenti a benzina o benzina/Gpl con prezzi da 13.250 a 16.550 euro.

: 7 allestimenti a benzina o benzina/Gpl con prezzi da 13.250 a 16.550 euro. Dacia Sandero Stepway : 10 allestimenti a benzina o benzina/Gpl con prezzi da 15.300 a 18.750 euro.

: 10 allestimenti a benzina o benzina/Gpl con prezzi da 15.300 a 18.750 euro. Dacia Duster 2022 : 18 allestimenti a benzina, diesel o benzina/Gpl con prezzi da 18.500 a 25.450 euro. Con un po’ di fortuna si può ancora trovare l’allestimento 1.0 TCe 90 CV 4×2 Access a benzina, uscito nel 2021 e ormai fuori produzione, che costa soltanto 14.350 euro.

: 18 allestimenti a benzina, diesel o benzina/Gpl con prezzi da 18.500 a 25.450 euro. Con un po’ di fortuna si può ancora trovare l’allestimento 1.0 TCe 90 CV 4×2 Access a benzina, uscito nel 2021 e ormai fuori produzione, che costa soltanto 14.350 euro. Dacia Duster 2024 : 12 allestimenti a benzina, full-hybrid o benzina/Gpl da 19.700 a 27.900 euro.

: 12 allestimenti a benzina, full-hybrid o benzina/Gpl da 19.700 a 27.900 euro. Dacia Jogger : 17 allestimenti a benzina, full-hybrid o benzina/Gpl da 18.100 a 26.950 euro.

: 17 allestimenti a benzina, full-hybrid o benzina/Gpl da 18.100 a 26.950 euro. Dacia Spring: 3 allestimenti tutti con motore elettrico da 21.450 a 23.200 euro.

La Dacia più economica è quindi la Sandero Streetway 1.0 SCe 65CV Essential che costa solamente 13.250 euro, mentre la Sandero Stepway che costa meno è la 1.0 TCe 90 CV Essential a benzina da 15.300 euro (per il modello Gpl il prezzo sale a 15.700 euro). La Dacia elettrica più economica è la Spring Essential Electric 45 con autonomia dichiarata di 230 km.

OFFERTE GAMMA DACIA

Fino al 31 marzo 2024 i modelli della gamma Dacia sono offerti con la soluzione del finanziamento con Valore Futuro Garantito e servizi inclusi nella rata. In pratica si paga un anticipo di poche migliaia di euro, 36 rate mediamente leggere e una maxi-rata finale, altrimenti il veicolo si può restituire. Ad esempio per il nuovo Duster l’anticipo è di 4.040 euro, le rate sono da 178.90 euro al mese e la rata finale è di 14.338 euro o si è liberi di restituire l’auto.

I servizi inclusi nella rata riguardano la manutenzione ordinaria, che allunga la vita dell’auto con un piano che assicura i tagliandi di manutenzione programmata coprendo i relativi costi dei ricambi e della manodopera, la protezione auto, che tutela in caso di incendio o furto totale e parziale del veicolo, atti vandalici, eventi naturali e rottura dei cristalli, e infine il GAP Insurance, che integra la protezione auto in caso di furto totale o distruzione per danno totale dell’autoveicolo garantendo un rimborso fino a 20.000 euro. Qui maggiori dettagli sulle offerte della gamma Dacia.

DACIA CON GLI INCENTIVI AUTO 2024

Con lo schema attualmente in vigore degli incentivi auto 2024, disponibile solamente per autovetture elettriche e ibride plug-in, la Dacia Spring può essere acquistata con uno sconto di 5.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo vecchio, o di 3.000 euro senza rottamazione. In questo modo l’allestimento base arriverebbe a costare 16.450 o 18.450 euro a seconda dei casi.

Possibilità decisamente maggiori con i nuovi incentivi auto, attesi a breve, che oltre a proporre grossi sconti per le auto elettriche fino a 13.750 euro in presenza di determinati requisiti, faranno rientrare in gioco anche i modelli con motore termico, per cui l’intera gamma Dacia termica potrà contare su sconti fino a 3.000 euro.