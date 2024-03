Sognare una BMW non è necessariamente un miraggio. Il marchio bavarese, famoso per le sue auto di lusso e ad alte prestazioni, offre anche diverse alternative accessibili a chi desidera il piacere di guida senza spendere una fortuna. A dimostrazione di ciò nel 2023 in Italia sono state vendute più di 60 mila auto BMW, in aumento del +27,60% sull’anno prima. Ma quanto costa la BMW più economica? Scopriamolo dai prezzi del listino ufficiale.

BMW PIÙ ECONOMICA: QUAL È, QUANTO COSTA?

Attualmente la gamma BMW disponibile in Italia è composta da una trentina di modelli, alcuni di fascia molto alta come la berlina elettrica i5 che può arrivare a costare 100 mila euro, e altri meno costosi. Per trovare una BMW economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come Serie 1, Serie 2 e X1 che sicuramente non costano poco ma sono un po’ più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le BMW che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

116i 5 porte (2020): 30.500 € 116i 5 porte Advantage (2020): 32.000 € 116i 5 porte Business Advantage (2020): 32.700 € 116d 5 porte (2019): 32.850 € 118i 5 porte Advantage (2020): 33.500 € 118i 5 porte Business Advantage (2020) 34.340 € 116d 5 porte Advantage (2019): 34.350 € 116i 5 porte Msport Exterior (2021): 34.950 € 116d 5 porte Business Advantage (2019): 35.050 € 216i Active Tourer (2022): 35.600 €.

La BMW più economica è quindi la berlina 116i 5 porte (Serie 1) model year 2020 che costa 30.500 euro. Si tratta della versione con motore 1.5 cc tre cilindri a benzina da 109 CV/80 kW, con consumi dichiarati dalla Casa di 6,6 l/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 stimati in 129 g/km. Un’altra BMW Serie 1 relativamente economica è l’allestimento Advantage che parte da 32.000 euro.

A titolo di cronaca la X1 più economica costa 40.500 euro, la X2 più economica costa 44.800 euro e la Serie 3 più economica costa 46.900 euro. Poi si sale decisamente di livello.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE BMW CON FINANZIAMENTO

Con il finanziamento BMW Select di BMW Financial Services si diventa proprietari di una BMW mantenendo la libertà a fine contratto di tenerla rifinanziando la quota residua, restituirla in concessionaria, oppure cambiarla con un nuovo modello contando sulla valutazione inizialmente pattuita. Si tratta di una soluzione senza vincoli ed estremamente personalizzabile, dalla scelta dell’anticipo da versare alla durata del finanziamento e al chilometraggio, con in più la possibilità di dare anche una vettura in permuta. Maggiori informazioni qui.

QUANTO COSTA LA BMW CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema possono beneficiare degli incentivi solo i modelli elettrici e plug-in di BMW.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Con questi nuovi incentivi anche i modelli termici della BMW potrebbero costare molto meno. Tuttavia i limiti di emissioni di CO2 per le auto nuove fino a 135 g/km (160 g/km per le usate) e il tetto massimo di spesa rischiano di tagliar fuori dagli incentivi buona parte della gamma BMW.