Se stai considerando l’acquisto di una Fiat Tipo nuova, devi sapere che l’aggiornamento di listino più recente ha portato una sostanziosa sfoltita agli allestimenti. D’altronde si tratta di una delle piattaforme giunte quasi a fine carriera, che continueranno ad essere prodotte almeno fino al 2025, come la Fiat Panda, la 500X e la 500. Fugati quindi i dubbi su quando sarà sostituita la Fiat Tipo, vediamo nel dettaglio quanti modelli di Fiat Tipo ci sono a listino alla data di pubblicazione dell’articolo. E’ chiaro che rivolgendosi al mercato dell’usato, la possibilità di scelta sarà molto più ampia rispetto all’acquisto di una Fiat Tipo Nuova, ma senza possibilità di personalizzazioni. Vediamo nel dettaglio allestimenti, motori e dotazioni.

VERSIONI E ALLESTIMENTI DEI MODELLI FIAT NUOVA TIPO

La Nuova Fiat Tipo con l’aggiornamento che introduce la scritta FIAT per esteso sulla griglia del radiatore, si sviluppa su una gamma molto più contenuta che vedremo nel dettaglio di seguito. Probabilmente l’assenza che si nota di più è il motore multijet della Fiat Tipo diesel, dopo un breve ritorno a metà del 2023. Anche la Fiat Tipo Berlina 4 porte non si può più ordinare, ma chi ha bisogno di spazio non resterà deluso dall’attuale offerta. I modelli di Nuova Fiat Tipo ordinabili quindi si distinguono per i due allestimenti Tipo e Cross (più alta di 6 cm dal suolo), nelle versioni Hatchback (5 porte) e StationWagon con i seguenti prezzi di listino:

Fiat Tipo Hatchback , da 26.900 euro;

, da 26.900 euro; Fiat Tipo Hatchback Cross , da 31.900 euro;

, da 31.900 euro; Fiat Tipo StationWagon , da 28.400 euro;

, da 28.400 euro; Fiat Tipo StationWagon Cross, da 33.400 euro;

UN SOLO MOTORE PER TUTTI I MODELLI FIAT TIPO

La razionalizzazione del listino non vi farà perdere tempo nella scelta del motore Fiat Tipo: dopo l’uscita di scienza del bifuel GPL e del diesel multijet, l’unica opzione è il mild-hybrid 48V a benzina. Il motore 1.5 T4 Hybrid da 130 cavalli a 4 cilindri è della famiglia firefly che equipaggia gran parte della gamma Stellantis ed è lo stesso che si trova su Fiat 500X. Su tutti i modelli è abbinato solamente al cambio automatico a doppia frizione DCT7.

DOTAZIONE DI SERIE MODELLI FIAT NUOVA TIPO

Per quanto si possa dire sulla ridotta offerta di motori, la dotazione di serie della Fiat Nuova Tipo è abbastanza completa almeno sulla Cross:

Cerchi in acciaio 16” (in lega da 17” su Tipo Cross)

(in lega da 17” su Tipo Cross) Luci DRL Led

Volante premium e Pomello cambio con rivestimento “soft touch”

Sedili in tessuto nero riciclato con monogramma FIAT

Bracciolo centrale anteriore (solo su Tipo Cross)

Radio DAB 5″ (su Tipo Cross Display Touchscreen 7″ con navigatore satellitare, Bluetooth, USB e DAB)

Apple CarPlay e Android Auto (solo su Tipo Cross)

(solo su Tipo Cross) Mopar Connect Services

Porta USB

Attention assist

Lane control

Intelligent Speed Assist e Traffic Sign Recognition

Ruota di scorta salvaspazio (solo su Tipo Cross)

Terzo appoggiatesta posteriore (solo su Tipo Cross)

Limitatore di velocità (solo su Tipo Cross)

Lane Departure Warning (solo su Tipo Cross)

Climatizzatore automatico bi-zona

Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento

Sedile posteriore sdoppiato 40/60

Quadro strumenti digitale TFT da 3,5”

Comandi Audio al volante (solo su Tipo)

Barre longitudinali portapacchi (solo su Tipo Cross)

Sedile lato guida con regolazione in altezza (solo su Tipo Cross)

Quanto ai colori della Fiat Nuova Tipo, bisognerà accontentarsi tra Rosso Passione, Nero Cinema, Bianco Gelato, Blu Oceano, Arancio Paprika e (solo su Tipo Cross) Verde Foresta.