Quali sono le auto che non possono circolare a Milano?

Già da anni il Comune di Milano, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e incentivare una mobilità più sostenibile, ha introdotto dei limiti alla circolazione veicolare sempre più severi, specie nelle grandi zone a traffico limitato denominate Area B e Area C. Ma quali sono esattamente le auto che non possono circolare a Milano? Come molti già sanno, la lista dei veicoli esclusi è molto lunga, ma ci sono anche delle deroghe. Inoltre è già stato predisposto un calendario con le future restrizioni fino al 2030.

AUTO CHE NON POSSONO CIRCOLARE A MILANO IN AREA B

La Ztl Area B coincide con gran parte del territorio di Milano ed è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. Non sono previste tariffe di ingresso: semplicemente i mezzi esclusi non possono accedere nei giorni e negli orari di attivazione della Ztl. Il controllo sugli ingressi viene effettuato tramite telecamere poste ai confini dell’area.

Di seguito, tutte le categorie di auto che non possono circolare a Milano in Area B:

Euro 0, 1, 2 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 5 diesel

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3, 4.

Nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2025:

Euro 3 benzina.

I nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2028:

Euro 4 benzina

Euro 6 diesel leggeri A-B-C.

Nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2030:

Euro 6 diesel D_TEMP

Euro 6 diesel D.

Per altre informazioni sugli ingressi in Area B e in particolare sulle deroghe vi rimandiamo alla nostra guida sulle Ztl di Milano.

AUTO CHE NON POSSONO CIRCOLARE A MILANO IN AREA C

Area C è un’area del centro storico di Milano, delimitata da varchi elettronici, che coincide con la Ztl della Cerchia dei Bastioni. È attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, mentre non è attiva il sabato e nei giorni festivi. Per alcune tipologie di automobili l’accesso ad Area C è libero e gratuito, per altre l’accesso è condizionato al pagamento di un ticket di ingresso di 7,5 euro a validità giornaliera, e per altre ancora è completamente vietato (sempre nei giorni/orari di attivazione dell’area).

Le autovetture che, quando è attiva, non possono entrare e circolare in Area C a Milano sono:

Euro 0, 1, 2, 3 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4

Euro 5 diesel

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3, 4.

Nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2027:

Euro 4 benzina.

I nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2028:

Euro 6 diesel A-B-C.

Nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2029:

Euro 6 diesel D_TEMP

Euro 6 diesel D.

Nuovi divieti a partire dal 1° ottobre 2030:

Euro 5 benzina.

Naturalmente sono previste numerose deroghe, agevolazioni ed esenzioni anche per accedere ad Area C.