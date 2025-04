Quali sono i difetti della Peugeot 3008?

La Peugeot 3008 è un SUV molto apprezzato in Italia, noto per il suo design elegante e gli interni Hitech. Nel 2024, la Peugeot 3008 si è piazzata 38 posizioni dopo la Fiat Panda (99.871 unità) tra le auto più vendute in Italia con 11.313 auto vendute. Tuttavia, nonostante i molti pregi apprezzati dagli acquirenti, ci sono diversi aspetti – come per tutte le auto – che sono stati segnalati dai proprietari sul gruppo Facebook della 3008. Bisogna chiarire che questi “difetti” non sempre compromettono la guida, o magari derivano dalla percezione soggettiva di un rumore o dal confronto con il veicolo precedentemente posseduto. Tuttavia sono aspetti da considerare attentamente prima dell’acquisto. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i difetti più frequenti della Peugeot 3008.

DIFETTI TECNICI E MECCANICI CON LA PEUGEOT 3008

Uno dei problemi più frequenti riscontrati dai clienti riguarda il cambio automatico EAT8, che, sebbene generalmente fluido, è stato oggetto di critiche per i ritardi nelle cambiate e per scatti improvvisi, soprattutto in contesti di guida cittadina. Questo comportamento può risultare fastidioso, creando una sensazione di incertezza nei momenti di accelerazione e decelerazione, tipici della guida urbana.

Un altro difetto tecnico riguarda la cinghia di distribuzione a bagno d’olio dei motori 1.2 turbo a tre cilindri benzina, che tende a usurarsi rapidamente, con il rischio di danneggiare altre componenti del motore. Inoltre, i modelli diesel e quelli ibridi plug-in sono stati segnalati per casi di surriscaldamento, in particolare riguardo al filtro antiparticolato nei motori diesel e alla batteria nelle versioni ibride.

PROBLEMI DI COMFORT CON LA PEUGEOT 3008

Per quanto riguarda il comfort, la visibilità è uno dei punti più critici. I montanti anteriori e posteriori sono piuttosto spessi e ostacolano la visuale, soprattutto per chi è più alto, creando potenziali pericoli durante la guida. Inoltre, il lunotto posteriore piccolo rende difficile la visibilità posteriore, particolarmente nelle manovre di parcheggio.

Un altro difetto riguarda lo spazio interno, nonostante la nuova generazione abbia visto un incremento del passo, lo spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori rimane comunque limitato, con una particolare difficoltà per il terzo passeggero centrale. Infine, le versioni con cerchi da 19” sono percepite come meno confortevoli su strade sconnesse, a causa di una rigidità delle sospensioni che può risultare scomoda per chi è abituato a una guida più morbida e confortevole.

PROBLEMI TECNOLOGICI CON LA PEUGEOT 3008

Un altro aspetto che potrebbe influire sull’esperienza di guida riguarda il sistema infotainment, che purtroppo non sempre intuitivo. La gestione del climatizzatore e di altre funzioni tramite il display centrale può risultare complessa, costringendo il conducente a navigare tra vari menu e sottomenù durante la guida, un aspetto che potrebbe distrarre e ridurre la sicurezza come ha dimostrato un recente test di Auto Express. Anche i sensori di parcheggio hanno ricevuto alcune segnalazioni di guasti o imprecisioni, con un impatto diretto sulla facilità di manovra in spazi stretti.