Quali motori PSA 1.2 NON hanno la cinghia a bagno d’olio?

Il passaggio dal motore PureTech Gen2 con cinghia di distribuzione al nuovo PureTech Gen3 con catena di distribuzione è l’evoluzione che molti attendevano dal gruppo Stellantis. Oltre la riprogettazione del motore e una maggiore ibridizzazione, il cambio di denominazione è il segnale che il Gruppo ha fatto di tutto per migliorare l’affidabilità e buttarsi alle spalle il capitolo PureTech. Ma come si capisce quali sono i motori PSA 1.2 che non hanno la cinghia a bagno d’olio? Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i modelli che montano il nuovo motore 1.2 PSA con catena di distribuzione.

COSA CAMBIA NEI MOTORI PSA CON CATENA DI DISTRIBUZIONE

Stellantis ha introdotto ga gennaio 2024 una nuova versione del suo motore 3 cilindri 1.2, che sta progressivamente sostituendo la precedente trasmissione a cinghia sui nuovi modelli. Contestualmente a questo rinnovamento tecnico, Stellantis ha cambiato anche la denominazione commerciale dei motori a benzina.

Infatti, da settembre 2024, il nome è stato semplificato per indicare unicamente la potenza, come ad esempio “100 CV”, “Ibrido 110 CV” o “Ibrido 136e”. Questa nuova generazione di motore con catena di distribuzione ha sigla EB2 Gen3.

MODELLI E MOTORI PSA 1.2 CHE NON HANNO LA CINGHIA A BAGNO D’OLIO

Per un controllo più approfondito di seguito riportiamo l’elenco delle auto del gruppo Stellantis attualmente equipaggiate con il motore PureTech Gen3 a catena.

ALFA ROMEO:

Alfa Romeo Junior 1.2 Ibrido 100/136;

CITROËN:

Citroën C3 1.2 Turbo 100;

Citroën C3 1.2 Ibrida 100 e-DCS6;

Citroën C3 Aircross 1.2 Turbo 100;

Citroën Citroën C3 Aircross 1.2 Ibrida 136 e-DCS6;

Citroën C4 1.2 Ibrida 100/136 e-DCS6;

Citroën C5X 1.2 Ibrida 136 e-DCS6;

Citroën C5 Aircross 1.2 Ibrida 136 e-DCS63;

DS:

DS3 1.2 Ibrida 136;

DS4 1.2 Ibrida 1363;

FIAT:

Fiat Grande Panda 1.2 100;

Fiat Grande Panda 1.2 Ibrida 100 DCT6;

Fiat 600 1.2 Ibrida 100 DCT6;

Fiat 600 1.2 Ibrida 136 DCT63;

JEEP:

Jeep Avenger 1.2 Turbo T3 100 CV BVR6 e-Hybrid3;

Jeep Avenger 1.2 Turbo T3 136 cv BVR6 4xe4;

LANCIA:

Lancia Ypsilon 1.2 Ibrida 100cv eDCT63;

OPEL:

Opel Corsa Ibrida 100 e 136 e-DCT6;

Mokka 1.2 Turbo 136 BVM6;

Mokka 1.2 Turbo Ibrido 136 e-DCT6;

Frontera 1.2 Turbo Ibrido 100/136 e-DCT6;

Astra 1.2 Turbo Ibrida 136 e-DCT6;

Grandland 1.2 Turbo Ibrida 136 e-DCT6;

PEUGEOT

Peugeot 208 1.2 Ibrido 100/136 e-DCS6;

Peugeot 308 1.2 Ibrido 136 e-DCS6, 408 1.2 Ibrido 136 e-DCS6;

Peugeot 2008 1.2 Ibrido 100/136 e-DCS6;

Peugeot 3008 1.2 Ibrido 136 e-DCS6;

Peugeot 5008 1.2 Ibrido 136 e-DCS6;

MOTORI PSA SENZA CINGHIA A BAGNO D’OLIO: COME POSSO SAPERLO?

La verifica del tipo di motore installato può essere importante soprattutto se si sta per acquistare un’auto usata. Come riporta l’associazione francese Que Choisir, infatti, i canali di vendita online sono pieni di auto usate del Gruppo, tra cui ex auto a noleggi o aziendali, con il motore 1.2 PSA.

Se non si ha a disposizione il libretto dell’auto si può fare un primo controllo semplicemente alzando il cofano motore. La configurazione del tappo di riempimento dell’olio è diversa nei motori PureTech con cinghia a bagno d’olio, rispetto ai motori 1.2 PSA con catena di distribuzione: