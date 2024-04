Milano è probabilmente la città italiana, tra quelle più grandi, con le misure più severe contro le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Già oggi molte vetture sono inibite dal circolare in Area B e Area C, le due grandi zone a traffico limitato della città, ma questo è solo l’inizio perché i divieti aumenteranno progressivamente fino al 2030, cancellando di fatto buona parte del parco auto più vecchio. Alla luce di ciò, attualmente quali Euro 4 possono circolare a Milano? Si tratta di una domanda la cui risposta interessa non tanto i residenti, che in buona parte già conoscono le regole e i divieti, ma tutti coloro che si recano occasionalmente nel capoluogo lombardo e corrono il rischio di subire sanzioni.

EURO 4 A MILANO: DIVIETI DELLA REGIONE LOMBARDIA

In Lombardia le limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 4 con alimentazione diesel riguardano i 209 Comuni di Fascia 1, tra cui Milano, e i Comuni di Fascia 2 con più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Questi limitazioni sono permanenti e si applicano tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:30.

Proroga: fino al 30 settembre 2024 sono esclusi dai divieti i veicoli commerciali e gli autobus Euro 4 dotati di FAP efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (campo V.5 della carta di circolazione).

Chi aderisce al servizio MoVe-In può circolare con un diesel Euro 4 (o inferiore) anche nelle giornate in cui sono attivi i divieti rispettando un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale.

EURO 4 MILANO: DIVIETI DI AREA B

La Ztl Area B coincide con gran parte del territorio di Milano e prevede il divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti, oltre a quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci, durante gli orari di attivazione, ossia dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi.

Quando Area B è attiva NON possono accedere e circolare tutti i veicoli diesel Euro 4 e inferiori, inclusi i bifuel gasolio-gpl e gasolio-metano, e, con riferimento ai soli veicoli per il trasporto di persone, pure i diesel Euro 5 (con deroghe).

A partire dal 1° ottobre 2028 saranno esclusi da Area B anche i veicoli Euro 4 a benzina.

QUALI EURO 4 POSSONO CIRCOLARE IN AREA C A MILANO?

Area C è un’area del centro storico di Milano, delimitata da 43 varchi, che coincide con la Ztl della Cerchia dei Bastioni. Per alcune tipologie di veicoli l’accesso ad Area C è libero e gratuito, altre possono accedere negli orari in cui Area C è attiva pagando un ticket di ingresso a validità giornaliera, mentre per altre ancora l’ingresso in Area C è sempre vietato. La Ztl Area C di Milano è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30; non è invece attiva il sabato e nei giorni festivi.

Quando la Ztl è attiva, i veicoli diesel Euro 4 adibiti al trasporto di persone e di merci NON possono entrare e circolare in Area C neppure pagando il ticket d’ingresso. La stessa cosa vale per le automobili diesel Euro 5. Esistono comunque numerose deroghe, specie per i residenti.

Dal 1° ottobre 2024 Area C diventerà off-limits anche per gli autobus di linea Euro 4 diesel con FAP aftermarket installato entro il 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4, oggi esclusi dal divieto.

Dal 1° ottobre 2027 si applicherà il divieto anche ai veicoli Euro 4 a benzina.