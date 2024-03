Le auto della ricchissima gamma Renault soddisfano tutte le esigenze: tra citycar, berline, Suv, monovolume, station wagon e sportive sono coperti praticamente tutti i segmenti. Molti scelgono i modelli della Régie perché cercano vetture spaziose, ma la casa francese è famosa nel mondo anche per le sue utilitarie. E proposito di utilitarie, qual è la macchina più piccola della Renault? Scopriamolo subito.

GAMMA RENAULT 2024

Attualmente la gamma Renault in vendita sul mercato italiano è formata da una quindicina di modelli, molti dei quali elettrici e ibridi, con prezzi che oscillano da poco più di 15.000 euro a circa 48.000 delle auto più performanti. Ecco l’elenco con i prezzi aggiornati a marzo 2024. I prezzi si intendono ‘a partire da’.

Renault 5 elettrica: 25.000 € (circa)

Renault Arkana full hybrid: 29.750 €

Renault Austral full hybrid: 33.200 €

Renault Captur benzina, benzina/Gpl e full hybrid: 22.250 €

Renault Clio benzina, diesel, benzina/Gpl e full hybrid: 17.250 €

Renault Espace full hybrid: 43.700 €

Renault Grand Kangoo benzina, diesel ed elettrica: 29.050 €

Renault Kangoo benzina, diesel ed elettrica: 25.750 €

Renault Megane benzina ed elettrica: 29.150 €

Renault Rafale full hybrid: 43.700 €

Renault Scenic elettrica: 40.050 €

Renault Twingo benzina ed elettrica: 15.350 €

Renault Zoe elettrica: 33.500 €.

Già dal prezzo si può intuire quasi subito qual è la macchina più piccola della Renault.

L’AUTO PIÙ PICCOLA DELLA RENAULT

Bravi, avete indovinato (ma non era difficile). L’auto più piccola della Renault è la Twingo, attualmente disponibile nella più classica versione a benzina e nella più moderna versione con motore elettrico.

Gli allestimenti a benzina Twingo SCe 65 CV Equilibre e Twingo SCe 65 CV Urban Night misurano 361 cm di lunghezza, 165 di larghezza e 154 di altezza, con bagagliaio da 174 dm3 e omologazione per 4 persone a bordo. Costano rispettivamente 15.350 euro e 17.650 euro.

Le versioni elettriche Equilibre, Techno e Urban Night hanno dimensioni molto simili (lunghezza 360 cm invece di 361 e altezza 156 invece di 154 cm) ma una massa decisamente superiore (1.186 kg vs. 993 kg) a causa del peso delle batterie. Il costo dei tre allestimenti BEV è rispettivamente di 24.050, 25.250 e 26.350 euro.

QUANTO COSTA LA TWINGO CON LA ROTTAMAZIONE?

In attesa dei nuovi incentivi auto 2024 che riguarderanno anche le auto termiche, attualmente la Renault Twingo si può comprare a un prezzo ribassato beneficiando dell’ecobonus di 5.000 euro con rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 o di 3.000 euro senza rottamazione.

In alternativa c’è l’offerta Renault che anticipa i nuovi incentivi statali abbattendo il prezzo della Twingo elettrica ad appena 15.000 euro con la formula del finanziamento agevolato. L’offerta prevede anticipo zero, 36 rate mensili da 40 € ciascuna e maxi rata finale da 10.101 €, oppure si è liberi di restituire l’auto. È però richiesto come requisito indispensabile la rottamazione di un veicolo fino a Euro 2.