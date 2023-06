Q8 lancia HVO+: il biocarburante da rinnovabili disponibile in Italia

L’attenzione delle compagnie petrolifere a una mobilità più efficiente si fa sempre più evidente, seguendo il corso della transizione elettrificata e delle norme UE. Lo abbiamo visto con le prime pompe di benzina convertite in stazioni per la ricarica di auto elettriche, i primi impianti a idrogeno e con la ricerca di carburanti sintetici, i cosiddetti e-fuel che salveranno i motori ICE dal ban 2035. Q8 ha confermato di voler contribuire a promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente e ha lanciato sul mercato Q8 HVO+, un biocarburante prodotto da materie prime totalmente rinnovabili.

Q8 HVO+: PRODUZIONE, VANTAGGI E COMPATIBILITÀ CON I MOTORI DIESEL

Il Q8 HVO+ è prodotto a partire dall’HVO, un biocarburante biogenico, rinnovabile e di elevata qualità. Questo prodotto valorizza il principio dell’economia circolare, poiché viene ottenuto attraverso l’idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale, scarti, residui e rifiuti. La formulazione di Q8 combina l’HVO a detergenti specifici per tale biocarburante, riducendo ulteriormente le emissioni di CO2 e mantenendo pulito il motore e i sistemi di alimentazione, secondo la compagnia. Q8 afferma che la nuova formulazione di HVO+ permette una migliore combustione, riducendo fumosità e rumorosità e facilitando le partenze a freddo. Q8 HVO+ è compatibile con la gran parte dei motori diesel di ultima generazione, sia dei mezzi dedicati al trasporto pesante che delle auto. Rispetto al gasolio tradizionale, è accreditato di una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 90% sul ciclo di vita del prodotto.

Q8 HVO+ È GIA’ DISPONIBILE NELLE PRIME 30 STAZIONI IN ITALIA

Il biocarburante Il Q8 HVO+ è già disponibile in circa 30 stazioni di servizio in tutta Italia e permette una notevole riduzione delle emissioni di CO2. Oltre al Q8 HVO+, entro il mese di Luglio, saranno disponibili le nuove formulazioni della linea di prodotti Q8 Hi Perform.

Q8 HI PERFORM: LA NUOVA BENZINA CON COMPONENTE RINNOVABILE

Questi prodotti sono stati sviluppati nell’ottica di una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La nuova formulazione della benzina prestazionale Q8 Hi Perform 100 Ottani si caratterizza per l’utilizzo di un prodotto base con un’elevata quota di componente rinnovabile. Grazie al contenuto di ossigenati presenti, questa benzina sarà etichettata come E10, per la prima volta in Italia e sarà compatibile con tutto il parco auto circolante.