Bioetanolo nella benzina E10: quali auto non possono usarla

In Europa la benzina con bioetanolo E10 è sempre più diffusa: ecco i modelli e i motori che possono utilizzarla senza rischi e quali sono le eccezioni

Il bioetanolo nella benzina è sempre più utilizzato in molti Paesi UE, ultimo il Regno Unito dove dal 2021 si trova solo E10 e sempre meno E5. Gli automobilisti che non sanno la differenza tra E10 ed E5 continueranno ad usare quella con più bioetanolo nei motori di auto vecchie. Ecco quali sono le auto che non possono funzionare a bioetanolo senza accorgimenti.

BIOETANOLO NELLA BENZINA: DIFFERENZA TRA E5, E10, E85

Il bioetanolo nelle benzine per autotrazione è ampiamente utilizzato con percentuali variabili che si possono riconoscere dal numero accanto alla E. La differenza tra benzina E5, E10, E85 sta proprio nella quantità di etanolo presente (5%, 10%, etanolo). Il bioetanolo prodotto da biomasse, permette di abbattere notevolmente le emissioni di CO₂ e poiché ha un numero di ottano elevato, bilancia il suo potere calorifico inferiore. La benzina con più bioetanolo (E10) è diventata l’unica disponibile in molti Paesi e per molte auto prodotte prima del 2008-2010 è sconsigliato l’utilizzo.

METTERE BIOETANOLO AL POSTO DELLA BENZINA NELLE AUTO: QUALI RISCHI?

Per avvertire gli automobilisti britannici, il governo inglese ha pubblicato la lista delle auto incompatibili con il bioetanolo. Tutti i proprietari di auto prodotte prima del 2008 che non sono nell’elenco dovrebbero verificare sul libretto di istruzioni per capire se si può mettere bioetanolo nel serbatoio in percentuali maggiori. Il rischio, anche se non immediato, deriva da un funzionamento non ottimale e il logorio di tubazioni e guarnizioni poco resistenti all’esposizione all’etanolo. Ecco la lista delle auto che dovrebbero continuare ad utilizzare benzina E5 e quelle compatibili con E10 (EN228).

BIOETANOLO NELLE ALFA ROMEO

La benzina E10 con bioetanolo si può utilizzare nei modelli:

– MiTo (tutti i motori);

– Giulietta (tutti i motori);

– 159: 1.8 16 V, 1.8 TBi 16 V, 3.2 JTS V6;

– Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6;

– Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6;

– 8C: 4.7 32V.

BIOETANOLO NELLE AUDI

La benzina E10 con bioetanolo si può utilizzare in tutti i modelli Audi ad eccezione di:

– A2 1.6 FSI, dal 2003 al 2005;

– A3 1.6 FSI, anno 2004;

– A3 2.0 FSI, anno 2004;

– A4 2.0 FSI, dal 2003 al 2004;

– Modelli con motore a benzina Audi A4 Berlina e Avant con riscaldatore ausiliario originale, dal 2001 al 2008.

BIOETANOLO NELLE BMW

La benzina E10 si può utilizzare in tutti i modelli BMW a patto che rispettino il numero di ottano minimo richiesto (verificare sul libretto).

BIOETANOLO NELLE CITROËN E DS

La benzina E10 si può utilizzare in tutte le auto con motore a benzina dal 1° gennaio 2000.

BIOETANOLO NELLE DACIA

Il bioetanolo al 10% nella benzina E10 si può utilizzare in tutti i modelli Dacia.

BIOETANOLO NELLE FIAT

La benzina E10 è omologata per tutti i veicoli Fiat dal 1° gennaio 2001 (Euro 3), ad eccezione dei seguenti modelli:

– Barchetta: 1.8 litri;

– Bravo/Brava (Tipo 182): 1.6 litri;

– Doblò: 1.6 litri;

– Marea: 1.6 e 2.0 litri;

– Multipla: 1.6 litri;

– Palio: 1.6 litri;

– Punto (188): 1.8 litri;

– Stilo: 1.6 litri (solo cilindrata 1,596 cc), 1.8 litri e 2.4 litri.

BIOETANOLO NELLE FORD

La benzina E10 con bioetanolo si può utilizzare in tutti i modelli Ford a benzina venduti in Europa dal 1992 esclusi:

– Ford Mondeo 1.8 SCI dal 2003 al 2007.

BIOETANOLO NELLE JEEP

La benzina E10 con bioetanolo si può utilizzare nei modelli:

– Cherokee (KJ – XJ – KL) – tutti i motori;

– Commander (WH) – tutti i motori;

– Compass (PK – MX) – tutti i motori;

– Grand Cherokee (WH – WJ – WK) – tutti i motori;

– Patriot (PK) – tutti i motori;

– Renegade (BU) – tutti i motori;

– Wrangler (JK – TJ) – tutti i motori;

BIOETANOLO NELLE KIA

Tutte le auto Kia con motore a benzina possono utilizzare benzina E10 senza limitazioni.

BIOETANOLO NELLE LANCIA

La benzina E10 è omologata per tutti i veicoli Fiat dal 1° gennaio 2000 (Euro 3), ad eccezione dei seguenti modelli:

– Libra: 1.6 16 V, 1.8 16 V, 2.0 20 V;

– Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

BIOETANOLO NELLE LAND ROVER

La benzina E10 con bioetanolo si può utilizzare in tutti i modelli Land Rover con motori a benzina a partire dall’anno modello 1996.

BIOETANOLO NELLE LEXUS

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i modelli a benzina europei Lexus prodotti da gennaio 1998, esclusi:

– IS250 V6 2.5 litri con motore 4GR-FSE tra agosto 2005 e settembre 2007;

– GS300 3.0 litri V6 con motore 3GR-FSE tra gennaio 2005 e settembre 2007;

– LS460 V8 da 4.6 litri con motore 1UR-FSE tra agosto 2006 e settembre 2007.

BIOETANOLO NELLE MAZDA

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i modelli con motori a benzina introdotti a partire dall’anno 2002.

BIOETANOLO NELLE MERCEDES

La benzina E10 è autorizzata per l’uso nella stragrande maggioranza di veicoli Mercedes con motori a benzina, ad eccezione di:

– C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) dal 2002 al 2005;

– Modelli non dotati di catalizzatore a tre vie.

BIOETANOLO NELLE MINI

La benzina E10 è compatibile per l’uso in tutti i modelli MINI con motore a benzina dal 2000.

BIOETANOLO NELLE MITSUBISHI

La benzina E10 è utilizzabile in tutti i modelli Mitsubishi a benzina ad eccezione di quelli dotati di motore GDI (iniezione diretta di benzina) fino ai modelli 2007.

BIOETANOLO NELLE NISSAN

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i modelli Nissan con motori a benzina dal 1° gennaio 2000.

BIOETANOLO NELLE OPEL VAUXHALL

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i veicoli Opel Vauxhall con motori a benzina, esclusi:

– Modelli con motore benzina a iniezione diretta da 2.2 litri, codice motore: Z22YH.

BIOETANOLO NELLE PEUGEOT

Tutte le auto con motore a benzina Peugeot sono compatibili con benzina E10 dal 1° gennaio 2000.

BIOETANOLO NELLE PORSCHE

La benzina E10 è utilizzabile nei modelli Porsche con motore a benzina dal 1998 e nel modello Boxster dal 1997. La Carrera GT invece non è compatibile per l’uso con benzina E10. Per il futuro, quando scatteranno divieti più severi per le auto recenti, Porsche ha avviato la produzione di benzina sintetica e-fuel.

BIOETANOLO NELLE RENAULT

La benzina E10 si può utilizzare in tutti i veicoli Renault commercializzati dal 1° gennaio 1997, ad eccezione dei seguenti modelli:

– Megane 1 con motore a benzina a iniezione diretta 2.0 litri F5R (1999 – 2003);

– Laguna 2 con motore a benzina a iniezione diretta 2.0 litri F5R (2001 – 2003);

– Laguna 2 con motore 2.0 litri F4R Turbo (2000 – 2002);

– Espace 4 con motore 2.0 litri F4R Turbo (2000 – 2002);

– Velsatis con motore 2.0 litri F4R Turbo (2000 – 2002);

– Avantime con motore 2.0 litri F4R Turbo (2000 – 2002).

BIOETANOLO NELLE SEAT

La benzina E10 è utilizzabile in tutti i veicoli Seat con motore a benzina, ad eccezione dei seguenti modelli con la prima generazione di motori FSI:

– Toledo 2.0 litri (110kW) FSI ‘BLR’ prodotto da settembre 2004 a novembre 2005;

– Leon 2.0 litri (110kW) FSI ‘BLR’ prodotto da luglio 2005 a novembre 2005;

– Altea 2.0 litri (110kW) FSI ‘BLR’ prodotta da maggio 2004 a novembre 2005.

BIOETANOLO NELLE ŠKODA

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i veicoli Škoda con motore a benzina con le seguenti eccezioni:

– Felicia 1.3 litri OHV (40kw e 50kW) negli anni di produzione dal 1994 al 2001;

– Altri modelli Škoda che utilizzano i motori OHV da 1.3 litri prodotti prima del 1994.

BIOETANOLO NELLE SMART

La benzina E10 è compatibile per l’uso in tutti i veicoli Smart con motore a benzina.

BIOETANOLO NELLE SSANGYONG

Tutti i modelli a benzina SsangYong registrati o importati nel Regno Unito dal 2010 sono adatti per l’uso con benzina E10.

BIOETANOLO NELLE SUBARU

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i modelli Subaru con motori a benzina prodotti dal 1° gennaio 1991.

BIOETANOLO NELLE TOYOTA

La benzina E10 è autorizzata per l’uso in tutti i modelli Toyota a benzina europei prodotti da gennaio 1998 esclusi:

– Avensis 2.0 litri con motore 1AZ-FSE tra luglio 2000 e ottobre 2008;

– Avensis 2.4 litri con motore 2AZ-FSE tra giugno 2003 e ottobre 2008;

BIOETANOLO NELLE VOLKSWAGEN

L’E10 con bioetanolo è autorizzato per l’uso in tutti i veicoli con motore a benzina Volkswagen, tranne gli FSI di prima generazione:

– Bora berlina e station wagon FSI da 1.6 litri (81 kW) da ottobre 2001 a settembre 2005;

– Golf 4 Berlina e Wagon 1.6 litri (81kW) FSI da novembre 2001 a maggio 2004 e fino al 2006 per la Wagon;

– Golf 5 1.4 litri (66kW) e 1.6 litri (85kw) FSI da novembre 2003 a novembre 2004, 2.0 litri (110 kW) FSI da gennaio 2004 a maggio 2004;

– Lupo 1.4 litri (77kW) FSI da agosto 2001 a novembre 2003;

– Polo FSI da 1.4 litri (63 kW) da febbraio 2002 a giugno 2006;

– Touran FSI da 1.6 litri (85 kW) da novembre 2002 a maggio 2004 e Touran 2.0 litri (110kW) FSI da ottobre 2003 a maggio 2004;

BIOETANOLO NELLE VOLVO

La benzina E10 non è compatibile con un numero limitato di modelli S40 e V40 con motori a benzina 1.8 GDI prodotti a metà degli anni ’90.