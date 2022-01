Shell: pompe di benzina diventano Hub di ricarica per auto elettriche

Ecco come diventa un distributore di benzina Shell convertito per la ricarica di auto elettriche nel Regno Unito

Shell ha dato il via al piano che vedrà sempre più pompe di benzina e gasolio trasformate in colonnine di ricarica per auto elettriche. E’ un cambiamento che avevamo già raccontato parlando dei costi per convertire una pompa di benzina e adattarla ai veicoli elettrici. Ecco come diventeranno le aree di servizio Shell Recharge.

SHELL SI ADEGUA ALLA VENDITA DI AUTO ELETTRICHE

L’annuncio dello stop alle vendite di auto benzina e diesel nuove in Europa ha già da tempo spinto le maggiori compagnie petrolifere a investire nel rinnovabile. Se da un lato è scontato che il parco circolante mondiale dovrà in qualche modo continuare ad approvvigionarsi di carburanti tradizionali (di provenienza fossile, biocarburanti o carburanti sintetici), ecco una dimostrazione di come diventeranno le infrastrutture per la ricarica di auto elettriche. La stazione di rifornimento Shell a Fulham, provincia a sud-ovest di Londra, è la prima nel Regno Unito a completare la conversione in un HUB per la ricarica di veicoli elettrici.

IL DISTRIBUTORE SHELL IN UK DIVENTA HUB DI RICARICA FINO A 175 KW

Come riporta Autoexpress, la stazione di servizio Shell a Fulham è stata convertita totalmente per accogliere solo auto elettriche. A differenza delle aree di servizio autostradali, che dovranno continuare ad erogare servizi multi utente. Si chiama Shell Recharge la stazione dove sono stati installati ad oggi almeno 9 punti di ricarica, rispetto a quelli attivi, da 175 kW. L’infrastruttura è realizzata per ricaricare in 10 minuti fino all’80% le batterie dei veicoli compatibili. Nell’attesa i clienti possono intrattenersi nella caffetteria, in un salotto o in negozio. Shell ha annunciato un progetto per l’installazione di 50 mila colonnine di ricarica pubbliche entro il 2025 con la sua controllata Ubitricity, ma anche 800 punti di ricarica nei parcheggi di circa 100 filiali di Waitrose, la catena di supermercati nota nel Regno Unito.

AutoexpressUK

SHELL: SOLO ENERGIA RINNOVABILE PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

La domanda che tutti si pongono è: da dove arriverà l’energia erogata dalle colonnine di ricarica delle compagnie petrolifere? Shell, ha promesso di utilizzare fonti rinnovabili di energia al 100% – come riporta il magazine britannico. Sulla stessa area di ricarica sono installati anche dei pannelli solari per accumulare l’energia gratis dal sole e alleggerire il bilancio di CO₂ della struttura. “I conducenti di veicoli elettrici sono alla ricerca di un’esperienza di ricarica che sia il più veloce, conveniente e confortevole possibile. Questo è esattamente ciò che Shell Fulham mira a offrire”, ha dichiarato István Kapitany, vicepresidente esecutivo globale per la mobilità di Shell. Quanto la ricarica sarà davvero conveniente, dipenderà dai “costi dell’energia alla pompa”.