Purcaro: “nuove tecnologie fondamentali per la sicurezza stradale”

Durante l’evento #FORUMAutoMotive “La mobilità a motore guarda avanti”, tenutosi a Milano, si è aperto un dibattito cruciale sulla direzione che la mobilità sta prendendo, soprattutto alla luce dei cambiamenti tecnologici e delle sfide ambientali. Uno degli interventi di particolare riflessione è di Toni Purcaro, Executive Vice President del Dekra Group e Presidente di Dekra Italia, che ha portato avanti un discorso ricco di spunti.

TONI PURCARO (DEKRA): ADATTARSI AI CAMBIAMENTI

Toni Purcaro ha posto particolare enfasi sulla sicurezza stradale e la sostenibilità come punti centrali nella discussione sulla mobilità innovativa. Ha evidenziato l’importanza di mantenere una visione d’insieme dell’intera catena della mobilità, promuovendo innovazioni che non solo migliorino l’esperienza di guida, ma anche l’impatto ambientale e la sicurezza degli utenti.

“Dekra, leader nel settore della sicurezza e della qualità, riconosce l’importanza di adattarsi ai cambiamenti per soddisfare le esigenze sempre crescenti dei nostri clienti e del mercato in generale”, ha affermato Purcaro. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno costante dell’azienda nel garantire sicurezza e qualità nei servizi offerti, dalle revisioni mezzi pesanti, alla formazione per addetti ai lavori e all’individuazione di soluzioni per la mobilità come Dekra AI Claient.

DEKRA GARANTE DELLA SICUREZZA STRADALE NON SOLO ATTRAVERSO LE REVISIONI

Dekra, con i suoi 28 milioni di revisioni annuali in tutto il mondo, svolge un ruolo fondamentale nel garantire gli standard di sicurezza reale e digitale dei veicoli moderni. Purcaro ha sottolineato che la mobilità del futuro deve mirare a migliorare la sicurezza dei veicoli attraverso sistemi di assistenza alla guida sempre più avanzati e autonomi.

“Per essere al passo con la rivoluzione delle tecnologie per la mobilità, Dekra adotta un approccio proattivo che si concentra su diversi ambiti chiave. Innanzitutto, investiamo consistenti risorse nella ricerca e nello sviluppo per comprendere appieno le nuove tecnologie emergenti nel settore della mobilità, dalla guida autonoma alla mobilità elettrica. In secondo luogo, Dekra promuove l’adozione di standard e normative globali per garantire un’armonizzazione e una coerenza nell’implementazione delle tecnologie per la mobilità. Inoltre, l’azienda investe nelle competenze e nella formazione dei propri dipendenti per garantire che siano pienamente preparati ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione delle tecnologie per la mobilità”.

LA SICUREZZA STRADALE EDUCANDO ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLE TECNOLOGIE

Un altro punto fondamentale emerso dal discorso di Purcaro è l’importanza dell’educazione dei giovani all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di trasporto, come scooter, biciclette e monopattini elettrici. Purcaro ha sottolineato che la Vision Zero, ovvero zero vittime sulle strade, rappresenta l’obiettivo primario per DEKRA, richiamando la responsabilità sociale condivisa da tutti.